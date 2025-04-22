Шимпанзе вперше зафільмували у "барі", під час розпивання алкоголю: поводяться як люди (відео)

Дослідники спостерігали за тваринами в "природних барах" і зафіксували, як шимпанзе діляться випивкою в дикій природі. Автори дослідження вважають, що така поведінка демонструє нашу глибоку еволюційну схильність до алкоголю.

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Про це пише IFLScience.

Нове дослідження показує, що не тільки люди люблять алкоголь: шимпанзе в джунглях також полюють на ферментовані фрукти, бажаючи отримати кайф від психоактивного впливу алкоголю. Фактично, нові дані свідчать про те, що наші родичі — вищі примати також можуть використовувати алкоголь як соціальне мастило, як і Homo sapiens.

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Під час нового дослідження вчені з Ексетерського університету зняли кадри того, як дикі шимпанзе їдять і передають один одному ферментовані африканські плоди хлібного дерева в Національному парку Кантаньєс у Гвінеї-Бісау, Західна Африка.

За словами автора дослідження, доктора Кімберлі Гокінгса з Центру екології та охорони природи при Університеті Ексетера Кімберлі Гокінгс, обмін ферментованими фруктами був помічений щонайменше в 10 окремих випадках. Така поведінка тварин порушує питання про те, чому шимпанзе активно шукають просочену алкоголем їжу.

Африканське хлібне дерево багате на цукри й природним чином піддається ферментації за правильних умов, збагачуючи його до 0,61% алкоголю за об'ємом (ABV). Це відносно слабко порівняно з алкогольними напоями, які вживають люди — наприклад, у пиві, як правило, міститься від 4% до 6% ABV. Однак учені вважають, що вплив алкоголю на шимпанзе може бути досить значним, оскільки тварини їдять багато фруктів.

Утім, дослідники підкреслюють, що шимпанзе навряд чи "сп'яніють" від фруктів — сп'яніння в джунглях безумовно не обіцяє нічого хорошого для виживання. Однак існує ймовірність, що шимпанзе можуть випити достатньо, щоб "розслабитися" і стати більш відкритими для соціальних зв'язків.

За словами провідної авторки дослідження Анни Боуленд із Центру екології та охорони природи при Університеті Ексетера, відомо, що люди вживають алкоголь для викиду дофаміну та ендорфінів, а також для розслаблення та виникнення почуття щастя. Також відомо, що спільне вживання алкоголю допомагає формувати та зміцнювати соціальні зв'язки. Тепер, коли ми знаємо, що дикі шимпанзе їдять і діляться етаноловмісними фруктами, постає питання: чи можуть вони отримувати аналогічні переваги?

Тепер автори дослідження зазначають, що існують переконливі докази того, що толерантність до алкоголю сягає далеко в минуле нашої еволюційної історії. Раніше вчені вже виявили, що вимерлі предки гомінінів розвинули генетичну мутацію, яка дала їм змогу ефективніше переробляти етанол. Ця адаптація з'явилася близько 10 мільйонів років тому, задовго до того, як у мавп з'явився будь-який спосіб навмисно варити алкоголь.

Одна цікава ідея, відома як "гіпотеза п'яної мавпи", припускає, що ранні примати, приваблені запахом алкоголю, краще знаходили стиглі фрукти. Етанол — легка і летюча сполука, яка легко переноситься повітрям, поширюючись по всьому лісу. Виявлення цього понгу дало їм перевагу у виживанні, і з часом ці гени, що сприяють алкоголю, були передані.

Ця ж адаптація, за словами вчених, допомагає людям вживати й зловживати алкоголем сьогодні. Попри всі свої "гріхи", алкоголь, можливо, зіграв свою роль у розвитку людської культури, підживлюючи вечірки, свята і бенкети, які зміцнюють соціальні зв'язки. Як припускає це нове дослідження, ми все ще можемо побачити коріння цієї поведінки у сучасних шимпанзе.

Раніше Фокус писав про те, що шимпанзе вкотре здивували вчених: демонструють заразну "мокру" поведінку.