Королева Ozempic: известная певица похвасталась резкой потерей веса (фото)
32-летняя американская певица Деми Ловато дала поклонникам повод думать, что она стала одной из знаменитостей, которые подсели на Ozempic. Причиной для обсуждений стали ее новые фото в соцсети.
Артистка опубликовала в Instagram снимки, из поездки в Пуэрто-Вальярта, Мексика, на которых выглядит заметно похудевшей.
Она позирует на балконе с видом на океан в струящейся синей юбке, футболке с принтом и солнцезащитных очках.
Хотя наряд скрывал ее тело, несколько фанатов все равно не могли не заметить ее потерю веса и предположили, что Ozempic, популярный препарат, который многие используют для похудения, может быть причиной ее нового образа.
"Королева Ozempic", "Ozempic бьет сильно", "Дорогая, просто прекрати принимать Ozempic", "Деми, но прекрати принимать Ozempic, ты была идеальной в течение многих лет, пожалуйста, сохрани некоторые изгибы", – пишут под фото.
Некоторые комментаторы отмечают, что теперь у Ловато – "оземпиковое лицо", которое является характерной особенностью после резкой потери веса. У людей появляются впалость щек и излишки кожи из-за потери жира.
Знаменитость никак не комментирует эти реплики и не признается, использует ли препараты для похудения.
На протяжении многих лет Деми откровенно рассказывала о своих различных проблемах с телом, включая тот факт, что раньше страдала булимией.
"У меня есть команда по лечению, с которой я работаю, и которая помогает мне оставаться в состоянии восстановления, и я восстанавливаюсь от булимии уже около пяти, почти шести лет. Я пытаюсь научиться принятию тела, а не бодипозитиву. Мне нужно работать над принятием тела, нейтральностью тела, потому что это кажется мне целью, которой я могу достичь. И поэтому иногда я просто работаю, и я делаю это со своей командой по лечению, у меня есть диетолог и терапевт, который специализируется на расстройствах пищевого поведения", – сказала она Пенну Бэджли во время выступления на его подкасте Podcrushed.
Для Ловато стало настоящим испытанием принять свое тело, полюбив его, и просто спокойно смотреть на себя в зеркало.
"Это тело спасло мне жизнь и боролось за мою жизнь, когда я передозировалась. Это тело — чудо. Вот на чем мне нужно сосредоточиться, потому что любовь к своему телу и полное принятие его… сейчас кажется слишком далеким", – добавила Деми.
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