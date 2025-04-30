Королева Ozempic: известная певица похвасталась резкой потерей веса (фото)

32-летняя американская певица Деми Ловато дала поклонникам повод думать, что она стала одной из знаменитостей, которые подсели на Ozempic. Причиной для обсуждений стали ее новые фото в соцсети.

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Артистка опубликовала в Instagram снимки, из поездки в Пуэрто-Вальярта, Мексика, на которых выглядит заметно похудевшей.

Она позирует на балконе с видом на океан в струящейся синей юбке, футболке с принтом и солнцезащитных очках.

Хотя наряд скрывал ее тело, несколько фанатов все равно не могли не заметить ее потерю веса и предположили, что Ozempic, популярный препарат, который многие используют для похудения, может быть причиной ее нового образа.

Деми Ловато в апреле 2025-го

"Королева Ozempic", "Ozempic бьет сильно", "Дорогая, просто прекрати принимать Ozempic", "Деми, но прекрати принимать Ozempic, ты была идеальной в течение многих лет, пожалуйста, сохрани некоторые изгибы", – пишут под фото.

Некоторые комментаторы отмечают, что теперь у Ловато – "оземпиковое лицо", которое является характерной особенностью после резкой потери веса. У людей появляются впалость щек и излишки кожи из-за потери жира.

Знаменитость никак не комментирует эти реплики и не признается, использует ли препараты для похудения.

На протяжении многих лет Деми откровенно рассказывала о своих различных проблемах с телом, включая тот факт, что раньше страдала булимией.

"У меня есть команда по лечению, с которой я работаю, и которая помогает мне оставаться в состоянии восстановления, и я восстанавливаюсь от булимии уже около пяти, почти шести лет. Я пытаюсь научиться принятию тела, а не бодипозитиву. Мне нужно работать над принятием тела, нейтральностью тела, потому что это кажется мне целью, которой я могу достичь. И поэтому иногда я просто работаю, и я делаю это со своей командой по лечению, у меня есть диетолог и терапевт, который специализируется на расстройствах пищевого поведения", – сказала она Пенну Бэджли во время выступления на его подкасте Podcrushed.

Так Деми Ловато выглядела год назад

Для Ловато стало настоящим испытанием принять свое тело, полюбив его, и просто спокойно смотреть на себя в зеркало.

"Это тело спасло мне жизнь и боролось за мою жизнь, когда я передозировалась. Это тело — чудо. Вот на чем мне нужно сосредоточиться, потому что любовь к своему телу и полное принятие его… сейчас кажется слишком далеким", – добавила Деми.

Ранее Фокус писал, что у Шэрон Осборн проявился еще один симптом после резкой потери веса.