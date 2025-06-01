Дарують два роки життя: вчені назвали 6 продуктів, які омолоджують організм

Науковці виявили 6 природних "таблеток" проти старіння, які ми просто вживаємо з їжею і, ймовірно, навіть не підозрюємо про це.

Related video

Про це пише Express з посиланням на дослідження Aging US.

Автори Джеймі Вільянуева та Раян Бредлі виявили, що певні рослинні продукти містять сполуки, які зменшують біологічний вік.

Продукти, що омолоджують організм:

куркума;

розмарин;

часник;

усі види ягід;

зелений чай;

чай улун.

Учасники дослідження, чоловіки віком від 50 до 72 років, які регулярно вживали ці продукти впродовж восьми тижнів, омолодилися на 2 біологічні роки всього за кілька місяців. Вони також отримали рекомендації щодо фізичних вправ, сну та управління стресом. Секрет полягає в метил-адаптогенах і поліфенолах — ці речовини активують клітинні процеси та уповільнюють старіння на рівні ДНК.

Автори визнали, що дослідження мало невеликий дослідницький пул, тому для підтвердження результатів слід провести більше досліджень на цю тему з більш різноманітною вибіркою.

Зокрема, куркума — це насичена золотисто-помаранчева спеція, поширена в азійській кухні. Дослідження показали, що вона має кілька переваг для здоров'я, включаючи зменшення запалення, захворювань очей, метаболічного синдрому, артриту, гіперліпідемії, тривоги, м'язового болю та захворювань нирок.

Куркума Фото: Pixabay

Добре задокументовано, що раціон людини може суттєво вплинути на тривалість її життя. Середземноморська дієта, або дієта, повна овочів, фруктів, горіхів, оливкової олії та риби, покращує здоров'я серця, кровообіг та ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На додачу до "оземпікового обличчя" й "оземпікових стоп" додався "оземпіковий язик". У такому разі людина абсолютно не відчуває смаку їжі.

Біохакер Брайян Джонсон витрачає близько 2 мільйонів доларів на рік, намагаючись омолодити себе.

Крім того, старіння та втрата колагену — природний і незворотний процес, але є продукти для омолодження шкіри, які допоможуть відновити колаген у шкірі.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.