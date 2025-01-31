Переливав кров сина для омолодження: біохакер взявся за інші складові організму дитини

Брайян Джонсон витрачає близько 2 мільйонів доларів на рік, намагаючись омолодити себе.

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Американський IT-мільярдер Браян Джонсон, який прагне "жити вічно", розповів, що перестав вводити собі кров свого сина-підлітка, а натомість перейшов до ще більш екстремального способу. Про це пише Daily Star.

Намагаючись зупинити процес старіння, Брайан перейшов на "повний обмін плазми".

"Я більше не вводжу кров свого сина. Я перейшов на щось інше: повний обмін плазми", — написав чоловік.

Він також детально розписав процедуру, за якою виділяв потрібні йому елементи з крові сина:

викачував всю кров з тіла;

відокремлював плазму від крові;

замінював плазму 5% альбуміном та IVIG.

Плазма крові сина Браяна Джонсона Фото: соцмережі

IVIG — це внутрішньовенний імуноглобулін, який являє собою дозу донорських антитіл імунної системи, що вводиться в організм через вену в руці. З іншого боку, альбумін — це білок, який міститься в плазмі крові, що допомагає запобігти витоку рідини з кровотоку.

Користувачі соціальних мереж розкритикували Брайяна.

"Спершу він вампірив кров своєї дитини, а тепер замінює масло: "Спочатку ви вампірите кров своєї дитини, а тепер робите повну заміну масла? Може, спробуєш бути нормальним батьком, який просто грає в м'яч", — написав один з користувачів.

"Інструкція незрозуміла, син помер після того, як я викачав всю кров з його тіла. Я зробив щось не так, чи це одноразова річ?", — зазначив інший.

Нагадаємо, у травні 2023 Браян Джонсон ввів собі кров сина-підлітка, щоб змінити свій біологічний вік.

У липні 2023 Джонсон зізнався, що хоче встановити світовий рекорд, змінивши свій епігенетичний вік на 5,1 року.