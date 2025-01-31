Переливал кровь сына для омоложения: биохакер взялся за другие составляющие организма ребенка
Брайан Джонсон тратит около 2 миллионов долларов в год, пытаясь омолодить себя.
Американский IT-миллиардер Брайан Джонсон, который стремится "жить вечно", рассказал, что перестал вводить себе кровь своего сына-подростка, а вместо этого перешел к еще более экстремальному способу. Об этом пишет Daily Star.
Пытаясь остановить процесс старения, Брайан перешел на "полный обмен плазмы".
"Я больше не ввожу кровь своего сына. Я перешел на что-то другое: полный обмен плазмы", — написал мужчина.
Он также подробно расписал процедуру, по которой выделял нужные ему элементы из крови сына:
- выкачивал всю кровь из тела;
- отделял плазму от крови;
- заменял плазму 5% альбумином и IVIG.
IVIG — это внутривенный иммуноглобулин, который представляет собой дозу донорских антител иммунной системы, вводимую в организм через вену в руке. С другой стороны, альбумин — это белок, содержащийся в плазме крови, который помогает предотвратить утечку жидкости из кровотока.
Пользователи социальных сетей раскритиковали Брайана.
"Сперва он вампирил кровь своего ребенка, а теперь заменяет масло: "Сначала вы вампирите кровь своего ребенка, а теперь делаете полную замену масла? Может, попробуешь быть нормальным отцом, который просто играет в мяч", — написал один из пользователей.
"Инструкция непонятна, сын умер после того, как я выкачал всю кровь из его тела. Я сделал что-то не так, или это одноразовая вещь?", — отметил другой.
Напомним, в мае 2023 года Брайан Джонсон ввел себе кровь сына-подростка, чтобы изменить свой биологический возраст.
В июле 2023 года Джонсон признался, что хочет установить мировой рекорд, изменив свой эпигенетический возраст на 5,1 года.