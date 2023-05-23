"Отмотал" 8 лет жизни: миллиардер, ввел себе кровь сына-подростка ради омоложения (видео)

Технический магнат Брайан Джонсон, потративший миллионы на поддержание своей молодости, перелил себе кровь своего сына. Мужчина стремится обрести форму 18-летнего юноши.

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45-летний американский IT-миллиардер Брайан Джонсон, который ежегодно тратит миллионы долларов на омоложение, ввел себе кровь сына-подростка, чтобы изменить свой биологический возраст. Об этом пишет Daily Star.

Всемирно известный биохакер заработал миллиарды долларов. Большую часть этой суммы мужчина тратит на поддержание своей молодости.

Ранее американец утверждал, что перевел свои биологические часы на восемь лет назад, а тесты показали, что легкие, кожа и даже эрекция работают так, как ожидается от молодого мужчины.

Его проект Project Blueprint является частью более широкой программы по поддержанию молодости с помощью новаторских подходов, например таких, как переливание крови. Мужчина сделал это со своим 17-летним сыном Талмейджем и 70-летним отцом Ричардом.

Три поколения семьи Джонсон посетили клинику в Далласе (США), где Ричард и Талмейдж дали литр крови, которую затем превратили в партию плазмы. Из нее извлекли красные и белые кровяные тельца и тромбоциты.

После этого, плазма Талмейджа была введена Брайану и его отцу в надежде, что она может помочь восстановить какие-либо клеточные повреждения и омолодить его кровь.

Project Blueprint является частью более широкой программы по поддержанию молодости Фото: Bryan Johnson/YouTube

Издание отмечает, что в прошлом проводились исследования на мышах, но результаты были неоднозначными, и эксперты указывают на то, что проводить подобные эксперименты на людях является неразумным.

Основатель и генеральный директор компании Kernel, занимающейся технологиями мониторинга мозга, ранее уже проходил процедуру сдачи плазмы от анонимного донора.

Помимо вливаний крови, Project Blueprint — это чрезвычайно сложное исследование, в котором нужно принимать участие, выполняя различные строгие упражнения, соблюдая точную диету. Брайан даже подвергает свое тело воздействию электромагнитных волн.

Ранее Фокус писал, что мужчина 22 года тайно встречался с мамой своей жены. Женщина узнала, что у ее мужа был роман с ее матерью в течение более двух десятилетий. Мужчина был биологическим отцом ее братьев-близнецов.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.