Стал отцом ее братьев-близнецов: мужчина 22 года тайно встречался с мамой своей жены

Женщина узнала, что у ее мужа был роман с ее мамой в течение более двух десятилетий. Мужчина был биологическим отцом ее братьев-близнецов. После развода она проходит психотерапию и пытается вернуться к нормальной жизни.

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40-летняя женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала на популярном форуме Reddit, что ей стало плохо после того, как анализ ДНК показал, что у ее мужа был тайный роман с ее мамой в течение 22 лет. Об этом пишет The Mirror.

Девушка написала, что мужчина даже стал отцом ее братьев-близнецов. Она утверждает, что он разрушил все доверие и полностью разрушил ее семью.

"Я была с моим 39-летним мужем с 15 лет. Я забеременела в 17 лет, и мы переехали к моим родителям. Мои бабушка и дедушка построили дом по соседству с моими родителями, когда вышли на пенсию. Родители решили позволить нам жить в этом доме и сказали, что это будет мое наследство", — написала девушка.

Вскоре после рождения старшей дочери пара поженилась и переехала на ранчо ее покойного деда, которое находилось по соседству с домом ее родителей. Женщина рассказала, что считает свой брак хорошим, ведь они поддерживают его интересными вечерами свиданий, дарят друг другу подарки проводят ночи вместе. Однажды она вернулась домой после девичника и обнаружила маму и мужа вместе в своей спальне.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

"Я вошла в комнату и увидела, что моя мама занимается сексом с моим мужем. Мама закричала на меня, чтобы я убиралась из их спальни, что потрясло меня еще больше. К сожалению, моя старшая дочь тоже была дома в своей спальне в другом конце дома и готовилась к вечеринке. Она выбежала и увидела, как моя голая мать в одной простыне выбежала из нашего дома в соседний и захлопнула дверь. Я спросила мужа о правде. Он сказал мне, что моя мама соблазнила его, когда нам было по 18 лет и мы жили в их доме. Они занимались незащищенным сексом по крайней мере раз в месяц пока мы были женаты", — сказала она.

Женщина подсчитала и ужаснулась, потому что получалось, что ее братья-близнецы и младший брат могут быть детьми мужа. Она не смогла долго держать в себе "отвратительную" новость и рассказала обо всем своему отцу.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

"Я заставила мужа признаться, и мой папа был потрясен, ведь они с мамой тоже были школьными возлюбленными. Отец выгнал ее, и теперь она живет с моей 38-летней сестрой. Он настоял на проведении ДНК-теста для трех младших мальчиков, прежде чем рассматривать вопрос об их браке. Близнецы — биологические дети моего мужа. С тех пор я выгнала его из дома, и он живет со своими родителями", — добавила девушка.

Не желая больше иметь с ними ничего общего, женщина и ее отец сейчас пытаются продать свой дом, чтобы вместе купить большую недвижимость в другом месте. Она проходит психотерапию и пытается вернуться к нормальной жизни.

Ранее Фокус писал, что женщина прервала беременность узнав, что у ребенка заболевание мозга. После того как акушерке Стеф Уайлд сообщили, что ее будущий ребенок, возможно, никогда не сможет говорить, ходить или есть, она решилась на отчаянный шаг. Теперь она помогает другим родителям, которые попали в похожую ситуацию.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.