45-летний миллиардер тратит 2 миллиона долларов в год, чтобы снова стать молодым

Предприниматель Брайан Джонсон стремиться обрести форму 18-летнего юноши.

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Технический магнат Брайан Джонсон, заработав миллиарды, теперь старается вернуть себе молодость. Цель – тело и внешность 18-летнего подростка. 45-летний бизнесмен составил очень подробный план своего существования, меню и физических упражнений и уже достиг неплохих результатов, которыми он делится на собственном сайте. Об этом пишет Daily Mail.

Брайан Джонсон живет по строгому расписанию, который должен обратить вспять процесс старения.

Он встает в 5 утра, идет на тренировку из 25 упражнений, которые прорабатывают разные группы мышц, соблюдает веганскую диету, потребляя строго 1977 калорий в день и два часа носит специальные очки перед сном. Также он наносит на кожу семь разных кремов и полощет рот маслом чайного дерева.

[ + – ] Миллиардер даже спит в специальной маске Фото: Instagram bryanjohnson_

45-летний Брайан Джонсон тратит 2 миллиона долларов в год на команду из более чем 30 врачей и медицинских экспертов, которые наблюдают и проверяют почти каждый из его органов. Их цель — превратить его тело в тело 18-летнего подростка.

Американский миллиардер принимает десятки пищевых добавок в день и придерживается строгой веганской диеты из смешанных продуктов. Процесс омоложения тщательно задокументирован. Он сделал 33 537 снимков своего кишечника и отслеживает все, от массы костей до количества ночных эрекций.

Он и его врачи утверждают, что за два года он сократил свой общий биологический возраст более чем на пять лет, и теперь у него сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, объем легких и физическая форма 18-летнего. Его медицинскую команду возглавляет Оливер Золман, 29-летний врач, исследующий методы лечения старения в Кембридже.

Еще в 2017 году Джонсон выглядел совсем не так, как сейчас.

В свои 30 лет предприниматель основал Braintree Payment Solutions, чрезвычайно успешную компанию, которую он продал eBay в 2013 году за 800 миллионов долларов.

Но образ жизни, который он когда-то вел, чтобы создать эту компанию, заставил его чувствовать себя подавленным и склонным к суициду, так что теперь он решил всерьез заняться собой.

Попутно отец троих детей основал несколько биостартапов, прежде чем, два года назад, посвятил себя, пожалуй, самому амбициозному проекту — реинжинирингу своего тела.

[ + – ] Брайан Джонсон задался целью вернуть себе молодость Фото: Instagram bryanjohnson_

В рамках того, что он называет Project Blueprint, Джонсон живет, соблюдая строгий режим, в своем доме в Венеции, штат Калифорния, который он купил в 2017 году за 5,7 миллиона долларов.

"Мое сознание никогда не диктует мне, что съесть. Я потребляю пищу, основываясь на том, что требуется моей печени, моему сердцу и моему ДНК", — отмечает миллиардер.

Джонсон говорит, что его цель — убедиться, что его мозг, печень, почки, зубы, кожа, волосы, пенис и прямая кишка функционируют так, как они функционировали, когда ему было 18 лет.

"Программа имеет такой потенциал переосмысления наших отношений со здоровьем и временем, и мы действительно можем быть на пороге чего-то кардинально другого и лучшего", — отмечает Джонсон.

[ + – ] Брайан Джонсон соблюдает строгую веганскую диету

Его главный врач, 29-летний Оливер Золман, отмечает, что изменения в организме Брайана Джонсона – это только начало. "Мы не добились каких-либо выдающихся результатов. В Брайане мы добились небольших, разумных результатов, и этого следовало ожидать", — отмечает врач.

Во время сна специальные приборы контролируют температуру тела в состоянии бодрствования, уровень глюкозы в крови, колебания частоты сердечных сокращений и уровень кислорода. Брайан Джонсон регулярно проходит тесты, проверяющие состояние его почек, простаты, щитовидной железы и нервной системы.

Брайан Джонсон родился в большой семье мормонов в штате Юта. Его воспитывали мать и отчим, который работал водителем грузовика. В 19 лет он отправился на двухлетнюю миссию в Эквадор.

Будучи студентом Университета Бригама Янга, он занимался продажей мобильных телефонов другим студентам, что помогало ему оплачивать обучение в колледже. Затем он поступил в Чикагский университет, где получил степень магистра делового администрирования и впоследствии основал Braintree.

Он также основал OS Fund, фонд венчурного капитала, задачей которого было "инвестировать в предпринимателей и ученых, которые работают над открытиями квантового скачка".

Позже он инвестировал 54 миллиона долларов в свое новое предприятие Kernel, целью которого было "создать первый в мире нейропротез для улучшения человеческого интеллекта". Компания производит датчики для шлемов, которые прикрепляются к голове и регистрируют активность мозга.

[ + – ] Брайан Джонсон в 2017 году. до того как начал свой проект по омоложению Фото: Getty Images

Его образ жизни и попытка обернуть время вспять поражают и, конечно, вызывают критику. Многие из его подписчиков сравнивают его с Патриком Бейтманом из "Американского психопата".

Но критика Брайана Джонсона не волнует.

"Это ожидаемо и хорошо. То, что я делаю, может показаться экстремальным, но я пытаюсь доказать, что разложение не является неизбежным", — говорит миллиардер критикам.

Хотя подробности неизвестны, его врачи предположили, что он собирается приступить к гораздо более экспериментальным процедурам, включая генную терапию.

На Брайана Джонсона подала в суд его бывшая невеста, 37-летний режиссер Тарин Саузерн. По ее словам, миллиардер выгнал ее из их дома в Лос-Анджелесе и нарушил соглашение после того, как в 2019 году у нее диагностировали рак. Он заявил, что она теперь "несет негатив" и их отношения "были плохой сделкой".

Тарин подает в суд на технологического предпринимателя, утверждая, что он манипулировал ею.

Он утверждает, что он вынудил ее рассказать о всех своих предыдущих любовниках и даже о том, какие половые акты они совершали. А когда она заболела, нарушил заключенное соглашение, согласно которому он обещал поддерживать и содержать ее "до конца жизни". К тому же, Тарин утверждает, что он заставил ее отказаться от моногамных отношений и спал со многими женщинами, включая проституток, будучи буквально "одержимым сексом".

Саутерн и Джонсон начали встречаться в 2016 году, когда она была пионером в создании контента на YouTube. Но когда у нее диагностировали рак, он выгнал ее из дома и лишил содержания в 149 тысяч долларов.