45-річний мільярдер витрачає 2 мільйони доларів на рік, щоб знову стати молодим

Підприємець Браян Джонсон прагнути набути форми 18-річного юнака.

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Технічний магнат Браян Джонсон, заробивши мільярди, тепер намагається повернути молодість. Мета — тіло та зовнішність 18-річного підлітка. 45-річний бізнесмен склав дуже докладний план свого існування, меню та фізичних вправ і вже досяг непоганих результатів, якими він ділиться на власному сайті. Про це пише Daily Mail.

Браян Джонсон живе за суворим розкладом, який має повернути назад процес старіння.

Він встає о 5 ранку, йде на тренування з 25 вправ, які пропрацьовують різні групи м'язів, дотримується веганської дієти, споживаючи 1977 калорій на день і дві години носить спеціальні окуляри перед сном. Також він наносить на шкіру сім різних кремів і полоще рот олією чайного дерева.

[ + – ] Мільярдер навіть спить у спеціальній масці Фото: Instagram bryanjohnson_

45-річний Браян Джонсон витрачає 2 мільйони доларів на рік на команду з більш ніж 30 лікарів і медичних експертів, які спостерігають і перевіряють майже кожен із його органів. Їхня мета — перетворити його тіло на тіло 18-річного підлітка.

Американський мільярдер приймає десятки харчових добавок на день і дотримується суворої дієти зі змішаних продуктів. Процес омолодження ретельно документований. Він зробив 33 537 знімків свого кишечника та відстежує все, від маси кісток до кількості нічних ерекцій.

Він і його лікарі стверджують, що за два роки він скоротив свій загальний біологічний вік більш ніж на п'ять років, і тепер у нього серце 37-річного, шкіра 28-річного, обсяг легень і фізична форма 18-річного. Його медичну команду очолює Олівер Золман, 29-річний лікар, який досліджує методи лікування старіння в Кембриджі.

Ще 2017 року Джонсон мав зовсім не такий вигляд, як зараз.

У свої 30 років підприємець заснував Braintree Payment Solutions, надзвичайно успішну компанію, яку він продав eBay у 2013 році за 800 мільйонів доларів.

Але спосіб життя, який він колись вів, щоб створити цю компанію, змусив його почуватися пригніченим і схильним до суїциду, тож тепер він вирішив серйозно зайнятися собою.

Принагідно батько трьох дітей заснував кілька біостартапів, перш ніж два роки тому присвятив себе, мабуть, найамбітнішому проєкту — реінжинірингу свого тіла.

[ + – ] Браян Джонсон поставив собі за мету повернути собі молодість Фото: Instagram bryanjohnson_

У межах того, що він називає Project Blueprint, Джонсон живе, дотримуючись суворого режиму, у своєму будинку у Венеції, що в штаті Каліфорнія, який він купив у 2017 році за 5,7 мільйона доларів.

"Моя свідомість ніколи не диктує мені, що з'їсти. Я споживаю їжу, ґрунтуючись на тому, що потрібно моїй печінці, моєму серцю та моїй ДНК", — зазначає мільярдер.

Джонсон каже, що його мета — переконатися, що його мозок, печінка, нирки, зуби, шкіра, волосся, пеніс і пряма кишка функціонують так, як вони функціонували, коли йому було 18 років.

"Програма має такий потенціал переосмислення наших відносин зі здоров'ям і часом, і ми справді можемо бути на порозі чогось кардинально іншого та кращого", — зазначає Джонсон.

[ + – ] Браян Джонсон дотримується суворої веганської дієти

Його головний лікар, 29-річний Олівер Золман, зазначає, що зміни в організмі Браяна Джонсона — це лише початок. "Ми не досягли будь-яких визначних результатів. У Браяні ми досягли невеликих, розумних результатів, і цього слід очікувати", — зазначає лікар.

Під час сну спеціальні прилади контролюють температуру тіла в стані неспання, рівень глюкози в крові, коливання частоти серцевих скорочень і рівень кисню. Браян Джонсон регулярно проходить тести, які перевіряють стан його нирок, простати, щитовидної залози та нервової системи.

Браян Джонсон народився у великій родині мормонів у штаті Юта. Його виховували мати й вітчим, який працював водієм вантажівки. У 19 років він вирушив на дворічну місію до Еквадору.

Як студент Університету Бригама Янга, він займався продажем мобільних телефонів іншим студентам, що допомагало йому оплачувати навчання в коледжі. Потім він вступив до університету Чикаго, де отримав ступінь магістра ділового адміністрування, і згодом заснував Braintree.

Він також заснував OS Fund, фонд венчурного капіталу, завданням якого було "інвестувати в підприємців і науковців, які працюють над відкриттями квантового стрибка".

Пізніше він інвестував 54 мільйони доларів у своє нове підприємство Kernel, метою якого було "створити перший у світі нейропротез для покращення людського інтелекту". Компанія виробляє датчики для шоломів, які прикріплюються до голови та реєструють активність мозку.

[ + – ] Браян Джонсон у 2017 році, до того, як розпочав свій проєкт із омолодження Фото: Getty Images

Його спосіб життя і спроба обернути час вражають і, звичайно, викликають критику. Багато хто з його підписників порівнює його з Патріком Бейтманом із "Американського психопата".

Але критика Браяна Джонсона не хвилює.

"Це очікувано й добре. Те, що я роблю, може здатися екстремальним, але я намагаюся довести, що розкладання не є неминучим", — каже мільярдер критикам.

Хоча подробиці невідомі, його лікарі припустили, що він збирається розпочати набагато експериментальніші процедури, включаючи генну терапію.

На Браяна Джонсона подала до суду його колишня наречена, 37-річна режисерка Тарін Саузерн. За її словами, мільярдер вигнав її з їхнього будинку в Лос-Анджелесі та порушив угоду після того, як у 2019 році в неї діагностували рак. Він заявив, що вона тепер "несе негатив" і їхні стосунки "були поганою угодою".

Тарін подає до суду на технологічного підприємця, стверджуючи, що він маніпулював нею.

Він стверджує, що він змусив її розповісти про всіх своїх попередніх коханців і навіть про те, які статеві акти вони робили. А коли вона захворіла, порушив укладену угоду, згідно з якою він обіцяв підтримувати й утримувати її "до кінця життя". До того ж Тарін стверджує, що він змусив її відмовитися від моногамних стосунків і спав із багатьма жінками, включаючи повій, будучи буквально "одержимим сексом".

Саутерн і Джонсон почали зустрічатися у 2016 році, коли вона була піонеркою в створенні контенту на YouTube. Але коли в неї діагностували рак, він вигнав її з дому та позбавив утримання в 149 тисяч доларів.