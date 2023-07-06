"Зелений гігант": мільярдер, який перелив собі кров сина заради омолодження, розкрив новий секрет

Технічний магнат Брайан Джонсон, який витратив мільйони на підтримку своєї молодості, зізнався, що він хоче встановити світовий рекорд, змінивши свій епігенетичний вік на 5,1 року.

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Американський IT-мільярдер Браян Джонсон, який щорічно витрачає мільйони доларів на омолодження, розповів про дивний час, коли він вечеряє. Про це пише Daily Star.

Чоловік, який намагається повернути свій вік назад, поділився своїм розкладом на день. Браян Джонсон, IT-мільярдер зі штату Юта, який витрачає 2 мільйони доларів на рік, щоб повернути собі тіло підлітка, розповів, що востаннє на день він вечеряє об 11 годині ранку.

Його незвичайне зізнання прозвучало після того, як шанувальники поставили йому запитання з приводу знімка екрана, на якому було зображено план вечірнього харчування, де вечерю було призначено на 11 годину, унаслідок чого шанувальники запитали себе, чи не є це друкарською помилкою.

"Мій останній прийом їжі за день — об 11 ранку. Я їм з 6 до 11 ранку", — написав у відповідь на це технічний магнат Браян.

Браян, який зовсім недавно перелив собі плазму крові свого 17-річного сина, щоб зробити себе молодшим, поділився своїми унікальними звичками харчування. Вечеря мільйонера — це частина його прагнення кинути виклик природі, пройшовши через інтенсивну експериментальну програму, засновану на даних, яку він назвав Project Blueprint.

Чоловік дотримується інтенсивного режиму, що складається з ретельно підібраних добавок, харчування та фізичних вправ Фото: Daily Star

Американець уже два роки дотримується інтенсивного режиму, що складається з ретельно підібраних добавок, харчування, фізичних вправ і суворих тестів. Його день починається о 5 ранку з двох десятків добавок, таких як лікопін, метформін, куркума, цинк, літій тощо.

Потім він отримує заряд бадьорості за допомогою смузі "зелений гігант", до складу якого входять такі інгредієнти, як колаген, спермідин і креатин. Брайан дотримується суворої веганської дієти, яка включає в себе поєднання твердої й м'якої їжі з обмеженням в 1 977 калорій на день.

Поряд із харчовими звичками, що викликають здивування, до розпорядку дня мільйонера входять три високоінтенсивні тренування на тиждень і кілька аналізів крові, МРТ і колоноскопія раз на місяць.

Він стверджує, що має серце 37-річного і легені 18-річного після дотримання інтенсивного режиму. Браян зізнався, що витрачає майже 2 мільйони доларів на рік, щоб зберегти молодість свого тіла. Він прагне встановити світовий рекорд, змінивши свій епігенетичний вік на 5,1 року.

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