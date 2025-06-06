Просто потріть стопи: знайдено безвідмовний спосіб, як швидко заснути (відео)

Найновіший лайфхак для швидкого сну набрав понад 50 млн переглядів у TikTok. Для цього треба зробити простий рух ногами.

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Про це пише Metro.

Як швидко заснути

Сон іноді може бути складним механізмом, оскільки, за даними Національної служби охорони здоров’я, приблизно кожен третій британець бореться з безсонням.

Тим часом у TikTok зʼявився один унікальний лайфхак, який нібито допомагає великій кількості людей задрімати – і він називається "крикетні ніжки" або метод "крикету". Понад 50 мільйонами переглядів і 265 000 пошуків лише цього місяця. Це самозаспокійлива техніка, яка передбачає ніжне та багаторазове розтирання стоп, коли ви намагаєтеся заснути. Іноді це робиться навіть підсвідомо.

Коли @notyouraveragethrpst запитала своїх підписників: "Хто ще лежить у ліжку і просто "крикетує" ногами?", багато хто був здивований, почувши, що це поширена звичка.

"Не знала, що в цього є назва", – написала @ezeee1717, додавши, що вона "робить це все своє життя".

Чому метод "крикетних ніжок" допомагає заснути

Як розповів Metro консультантка зі сну для дорослих та засновниця The Sleep Works Меріанна Тейлор, хоча немає великої кількості прямих досліджень зв’язку між "ніжками для крикету" та сном, він все ж таки зачіпає "самозаспокійливу поведінку, яка може допомогти заспокоїти нервову систему".

"Ніжні, повторювані рухи, такі як цей, можуть сигналізувати мозку про безпеку, особливо під час відпочинку. Вони активують парасимпатичну нервову систему (ваш спокійний режим), що допомагає тілу розслабитися достатньо, щоб заснути", — розповіла експертка.

Головна порада Тейлор для забезпечення гарного нічного сну — це "спокійна нервова система", але вона каже, що мирний, безперервний сон формується не лише нічними розпорядками, а й "звичками, думками та поведінкою" протягом дня. І якщо мозок цілий день був у "режимі активності" майже без можливості сповільнитися, зрештою "не дивно, що йому важко заспокоїтися перед сном".

Що робити, якщо не можеш заснути

Варто запровадити в життя "мікроперезавантаження" протягом дня, щоб дати мозку можливість обробити інформацію та розслабитися.

"Перед сном запишіть три речі, про які вам не потрібно думати до завтра", – каже Меріанна Тейлор, зазначаючи, що ця техніка допомагає "зняти накопичення психічного тиску, який виникає, як тільки ви лягаєте в ліжко".

На її думку, мозок хоче "втриматися за все, що він вважає важливим", тому обробка цього на аркуші паперу "дає вам дозвіл відпустити це на ніч".

Також експертка пропонує приглушувати світло раніше, ніж зазвичай – принаймні за годину до сну, оскільки м’якше освітлення допомагає мозку "перейти" в режим сну, а також підтримує природне вироблення мелатоніну (гормону сну).

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Науковці виявили 6 продуктів проти старіння, які ми просто вживаємо з їжею і, ймовірно, навіть не підозрюємо про це.

виявили 6 продуктів проти старіння, які ми просто вживаємо з їжею і, ймовірно, навіть не підозрюємо про це. Фермер Тхай Нгок не може заснути вже понад 60 років. Чоловік стверджує, що ні медичні препарати, ні консультації лікарів не допомогли йому повернутися до нормального сну.

Крім того, закочування очей, зазначає доктор медицини Віллем Гілен, пов'язане з викидом мелатоніну, який регулює цикли сну і безсоння.