Новый тренд – смартфон без чехла: действительно ли новые телефоны стали прочнее

Сегодня многие отказываются от чехлов для смартфонов, считая, что современные модели более стойкие к ударам и царапинам. Эксперты рассказали, правда ли это.

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Насколько прочны современные смартфоны выяснили в BBC, собрав мнения экспертов и пользователей смартфонов.

Почему люди отказываются от чехлов

Как отмечают в издании, для многих людей основной причиной стала эстетика. Так, Джонни Валенте из Северной Каролины в США призналась, что ей было жалко надевать на своей новый розовый телефон чехол, потому что ей очень нравился дизайн. Отказ от чехла сделал женщину внимательнее к своему гаджету.

"Поскольку мои пальцы не держат его так крепко, я стала осознаннее относиться к нему и мне кажется, я больше не залипаю в телефоне так, как раньше", — сказала Валенте.

Автор статьи также отметил, что ему редко доводится замечать чехлы на телефонах технических руководителей и предпринимателей, у которых он брал интервью. К примеру, исполнительный директор Blast Radio Юсеф Али признался, что считает бессмысленным покрывать дорогое устройство за 1000 долларов куском пластика за 30 долларов.

Насколько смартфоны стали крепче

Сегодня все известные производители используют в своих телефонах покрытие Gorilla Glass. Это устойчивая к ударам технология, разработанная компанией Corning. Чтобы изготовить Gorilla Glass, стекло погружают в ванночку с расплавленной солью, нагретой до 400°C.

"Ванна извлекает из стекла меньшие ионы, такие как литий, и заменяет более крупные ионы, такие как калий", — объяснил представитель компании Лори Гамильтон.

По словам Гамильтона, это делает сегодняшние смартфоны намного прочнее предшественников. Так, в 2016 году Corning сообщила, что Gorilla Glass 5 выдержало падение с высоты 0,8 м в лаборатории. С Gorilla Glass Victus в 2020 году этот показатель вырос до 2 м, а недавно представленный Gorilla Armor 2 преодолел планку в 2,2 м.

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Более того, повышение прочности смартфонов подтверждает статистика. К примеру, в 2024 году страховая компания Allstate, выявила, что о повреждениях телефонов сообщили 78 миллионов американцев, что на 9 миллионов меньше, чем в 2020 году.

Apple утверждает, что последняя версия Ceramic Shield от Corning для iPhone 16 делает его "вдвое прочнее", чем стекло любого другого смартфона. Однако, по словам экспертов, даже эта технология не делает телефон полностью неубиваемым.

"Это правда, что телефоны более долговечны, чем когда-либо. Однако, несмотря на эти достижения, аварии случаются", — отметил представитель компании по производству чехлов Spigen Джастин Ма.

Напомним, Doogee выпустила смартфон V Max S, способный выдержать падение с высоты 3 метров без дополнительной защиты.

В свою очередь компания Ulefone недавно представила прочный и бюджетный Android-телефон Armor X32.