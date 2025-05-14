Новий тренд — смартфон без чохла: чи справді нові телефони стали міцнішими

Сьогодні багато хто відмовляється від чохлів для смартфонів, вважаючи, що сучасні моделі стійкіші до ударів і подряпин. Експерти розповіли, чи правда це.

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Наскільки міцні сучасні смартфони з'ясували в BBC, зібравши думки експертів і користувачів смартфонів.

Чому люди відмовляються від чохлів

Як зазначають у виданні, для багатьох людей основною причиною стала естетика. Так, Джонні Валенте з Північної Кароліни у США зізналася, що їй було шкода вдягати на своїй новий рожевий телефон чохол, бо їй дуже подобався дизайн. Відмова від чохла зробила жінку уважнішою до свого гаджета.

"Оскільки мої пальці не тримають його так міцно, я стала усвідомленіше ставитися до нього і мені здається, я більше не залипаю в телефоні так, як раніше", — сказала Валенте.

Автор статті також зазначив, що йому рідко доводиться помічати чохли на телефонах технічних керівників і підприємців, у яких він брав інтерв'ю. Наприклад, виконавчий директор Blast Radio Юсеф Алі зізнався, що вважає безглуздим покривати дорогий пристрій за 1000 доларів шматком пластику за 30 доларів.

Наскільки смартфони стали міцнішими

Сьогодні всі відомі виробники використовують у своїх телефонах покриття Gorilla Glass. Це стійка до ударів технологія, розроблена компанією Corning. Щоб виготовити Gorilla Glass, скло занурюють у ванночку з розплавленою сіллю, нагрітою до 400°C.

"Ванна витягує зі скла менші іони, такі як літій, і замінює більші іони, такі як калій", — пояснив представник компанії Лорі Гамільтон.

За словами Гамільтона, це робить сьогоднішні смартфони набагато міцнішими за попередників. Так, у 2016 році Corning повідомила, що Gorilla Glass 5 витримало падіння з висоти 0,8 м у лабораторії. З Gorilla Glass Victus у 2020 році цей показник зріс до 2 м, а нещодавно презентований Gorilla Armor 2 подолав планку в 2,2 м.

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Ба більше, підвищення міцності смартфонів підтверджує статистика. Приміром, у 2024 році страхова компанія Allstate виявила, що про пошкодження телефонів повідомили 78 мільйонів американців, що на 9 мільйонів менше, ніж у 2020 році.

Apple стверджує, що остання версія Ceramic Shield від Corning для iPhone 16 робить його "вдвічі міцнішим", ніж скло будь-якого іншого смартфона. Однак, за словами експертів, навіть ця технологія не робить телефон повністю невбиваним.

"Це правда, що телефони довговічніші, ніж будь-коли. Однак, незважаючи на ці досягнення, аварії трапляються", — зазначив представник компанії з виробництва чохлів Spigen Джастін Ма.

Нагадаємо, Doogee випустила смартфон V Max S, здатний витримати падіння з висоти 3 метрів без додаткового захисту.

Зі свого боку компанія Ulefone нещодавно представила міцний і бюджетний Android-телефон Armor X32.