Лабубу: дивний і милий тренд підкорює мережу та Україну (відео)
Лабубу (Labubu) — це бренд колекційних плюшевих іграшок-ельфів-монстрів, створених гонконгським дизайнером Касінгом Лунгом, які продаються в китайському роздрібному магазині Pop Mart. Іграшка за короткий період стала вірусною в мережі.
Фокус розповідає про новий тренд, який уже дістався до України.
Що таке Лабубу
Лабубу — це персонаж, часто зображуваний як дивна, мила істота з дитячим, трохи наївним виразом обличчя. Її ім’я — грайливе, без логіки, як і сам образ. Саме в цьому — суть. Це один з персонажів фантастичного всесвіту The Monsters, який був створений художником з Гонконгу Кейсеном Лунгом разом зі всесвітньо відомим брендом Pop Mart ще 2015 року. Особливу популярність Лабубу отримала після того, як зірки Дуа Ліпа та Ріанна почали носити її як аксесуар. У TikTok, Telegram і Instagram Лабубу швидко стала героїнею численних відео, гіфок і стікерів.
Чому Лабубу стала трендом
Лабубу — символ дивності, легкого безумства й одночасно тепла. Маркетологи стверджують, що її успіх — у використанні так званих "сліпих коробок". Люди отримують закриті коробки з іграшкою всередині, не знаючи, кого саме вони знайдуть там. Таким чином купівля перетворилася на азартну гру, до якої долучаються й колекціонери.
Де купити Лабубу
Іграшку вже можна знайти на українських сайтах. Ціна — до тисячі гривень.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Найновіший лайфхак для швидкого сну набрав понад 50 млн переглядів у TikTok. Для цього треба зробити простий рух ногами.
- Новим трендом нещодавно стало носіння телефона без чохла.
Крім того, існує шість речей, які варто обовʼязково перевірити, вперше оглядаючи будинок, аби не пошкодувати згодом про свій вибір.