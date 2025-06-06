Лабубу: дивний і милий тренд підкорює мережу та Україну (відео)

Лабубу (Labubu) — це бренд колекційних плюшевих іграшок-ельфів-монстрів, створених гонконгським дизайнером Касінгом Лунгом, які продаються в китайському роздрібному магазині Pop Mart. Іграшка за короткий період стала вірусною в мережі.

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Розпаковка Лабубу

Що таке Лабубу

Лабубу — це персонаж, часто зображуваний як дивна, мила істота з дитячим, трохи наївним виразом обличчя. Її ім’я — грайливе, без логіки, як і сам образ. Саме в цьому — суть. Це один з персонажів фантастичного всесвіту The Monsters, який був створений художником з Гонконгу Кейсеном Лунгом разом зі всесвітньо відомим брендом Pop Mart ще 2015 року. Особливу популярність Лабубу отримала після того, як зірки Дуа Ліпа та Ріанна почали носити її як аксесуар. У TikTok, Telegram і Instagram Лабубу швидко стала героїнею численних відео, гіфок і стікерів.

Чому Лабубу стала трендом

Лабубу — символ дивності, легкого безумства й одночасно тепла. Маркетологи стверджують, що її успіх — у використанні так званих "сліпих коробок". Люди отримують закриті коробки з іграшкою всередині, не знаючи, кого саме вони знайдуть там. Таким чином купівля перетворилася на азартну гру, до якої долучаються й колекціонери.

Лабубу заполоняють Україну і не тільки Фото: Getty Images

Де купити Лабубу

Іграшку вже можна знайти на українських сайтах. Ціна — до тисячі гривень.

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