Харчуються безплатно: офіціантка розкрила трюк, як хитрі люди не платять у ресторані

Роздратована офіціантка розкритикувала шахраїв за вірусний ресторанний трюк "з'їж і поверни". Одні з відвідувачів скуштували близько семи страв, від яких після цього відмовилися.

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Про це пише New York Post.

Реакція офіціантки стала вірусною в мережі після того, як вона зловила двох відвідувачів, які, за її словами, вчинили безсоромну аферу "з'їж і поверни" — куштуючи страву за стравою, перш ніж вимагати повернення грошей, бо їм "не сподобалося".

"Вони з'їли близько 7 різних страв", — сказала роздратована офіціантка у відео TikTok, яке стало вірусним.

"До речі, це не шведський стіл. Ми не працюємо як шведський стіл", — додала вона.

Відео, записане з кухні її ресторану, детально описує шахрайство: пара замовила напої та основні страви, а потім поскаржилася, що кожна тарілка "жахлива", але лише після того, як з'їла більшу частину.

"Зверніть увагу, бургер з'їдено наполовину. Вся картопля фрі зникла", — сказала користувачка TikTok.

Після цього вона додала: "Тож вона повертає мені пів бургера. А я кажу: "Знаєте що? Добре, їй не сподобався бургер, це нормально, їй сподобалася картопля фрі". Тож я забираю його назад. Знімаємо з рахунку".

Але потім стався несподіваний поворот. Клієнтка повернула свій недоїдений бургер і замість цього з'їла пасту з креветками свого партнера — лише для того, щоб сказати, що їй це теж не сподобалося — як тільки її тарілка стала чиста.

"Паста з креветками наполовину зникла. На тарілці три локшини", — обурилася офіціантка у своєму відео.

До того часу, як тарілки з пастою прибрали — і компенсували — клієнти нібито сміялися щоразу, коли вона проходила повз.

До кінця відео стомлена офіціантка сказала, що такі шахрайські трюки трапляються надто часто.

"Ми повинні перестати дозволяти людям уникати таких речей", "Якщо більше половини страви зникло, повернення коштів не передбачено", — почали коментувати користувачі мережі.

Інші дорікнули менеджеру закладу за те, що, на їхню думку, він не діяв належним чином.

"Ваш менеджер не поговорив з ними після другого повернення?" — запитав один, а хтось інший написав: "Якщо страви зникло наполовину, мій менеджер не компенсує її. Мінімальна знижка — 15 або 10%, якщо вони переймаються оплатою. Якби їм не сподобалося, вони б взагалі не їли, не кажучи вже про половину. Вони просто хотіли безкоштовну страву".

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