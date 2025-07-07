Первая смена обернулась катастрофой: официант устроил хаос на кухне (видео)

Во время своей первой смены официантом Мануэль из США случайно сварил пасту не в той емкости, вызвав путаницу и смех среди коллег. Несмотря на "фатальную" ошибку мужчина, сохранил за собой рабочее место.

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Для 31-летнего Мануэля из Нью-Джерси (США) первая смена в роли официанта на вечеринке с обслуживанием в формате шведского стола запомнилась надолго. Его забавная ошибка попала на видео, которое собрало почти 30 миллионов просмотров в TikTok, вызвав волну сочувствия, смеха и обсуждений.

На кадрах видно, как Мануэль выносит поднос с макаронами и высыпает их прямо в ванну с горячей водой. Проблема в том, что она предназначалась не для варки, а для подогрева блюд, размещенных в гастроемкостях.

"Я должен был положить пасту в противень на огонь, но я запутался и вылил ее прямо в горячую воду. После этого меня больше не приглашали на вечеринки… не знаю, почему", — признался мужчина.

Несмотря на казус, реакция команды оказалась неожиданно доброй. Один из коллег, спокойный и опытный сотрудник, по словам Мануэля, "некто вроде управляющего официанта", быстро вмешался и достал макароны из воды, пытаясь минимизировать ущерб.

Официант также отметил, что работодатель отнесся к ситуации с пониманием и не стал устраивать разнос или увольнять.

"Мы все просто смеялись над этим всю неделю. Я все еще работаю. Они отнеслись к этому хорошо", — говорит он.

Официант отметил, что работодатель отнесся к ситуации с пониманием и не стал устраивать разнос или увольнять Фото: TikTok

Клип вызвал шквал комментариев. Некоторые зрители писали, что подобные ошибки являются "частью опыта" и напоминанием, как тяжело быть новичком.

"Все хорошие ошибки уже сделаны — теперь ты знаешь, что делать";

"Худшее в том, чтобы быть новичком, — это когда опытные сотрудники ожидают, что ты все будешь знать с первого дня";

"Ненавижу, когда такое случается на работе во время обучения. Тебе ничего не говорят, ты все портишь, а они ведут себя так, будто это твоя вина".

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