Постоялец отеля сделал фотографию в 3 часа ночи, люди возмущены тем, что он увидел

На снимке видно, как яркий внешний свет пробивается сквозь края плотных штор и под дверь, наполняя комнату почти дневным сиянием.

Related video

Пользователь Reddit под ником u/cheftastic11 опубликовал в сабреддите r/mildlyinfuriating фото из своего гостиничного номера, где в 3 часа ночи яркий свет проникает в комнату сквозь зазор под дверью и щели между шторами.

По словам постояльца, он так и не смог уснуть.

Пост под заголовком "В отеле, где мы остановились, все время горит яркий свет. На этой фотографии 3 часа ночи" моментально стал вирусным, собрав более 69 тысяч лайков и сотни комментариев. Он вызвал оживленную дискуссию не только о дизайне номеров, но и о состоянии бюджетных отелей в США.

По словам постояльца, на этой фотографии 3 часа ночи Фото: Reddit

Многие пользователи делились похожими историями: от проживаний в мотелях с внешними коридорами до проблем с насекомыми из-за щелей под дверью. Одни сочувствовали автору, другие высмеивали яркость освещения, сравнивая ее с "солнечным светом в полдень".

"Что у них там? Похоже на ярчайший солнечный свет", "Похоже, вы не в отеле, вы в мотеле! Там есть выход на улицу?", "Эта щель под дверью тоже нелепа", "Я снимала квартиру с такой щелью — каждую ночь туда маршировали насекомые. Это было ужасно", — писали они.

Некоторые предположили, что чрезмерное освещение связано с попытками обеспечить безопасность в районах с высоким уровнем преступности. Другие же усомнились в эффективности таких мер, указывая на то, что яркий свет мешает спать и может привлекать насекомых.

Эксперты отмечают, что вопрос комфорта в отелях остается остро актуальным. По данным отчета Американской ассоциации отелей и мест размещения (AHLA) за 2025 год, несмотря на нехватку персонала в отрасли, чистота и базовый комфорт продолжают играть ключевую роль в удовлетворенности гостей — нередко даже важнее, чем цена или расположение.

Ранее Фокус сообщал, что туристка показала жуткий хостел. Путешественница показала, как провела ночь в экстремально бюджетном месте. Девушка так и не поняла, был ли это хостел, приют или же тюрьма.

Также стало известно, что женщина променяла современную квартиру на фургон в парке. 31-летняя Катрина из Англии отказала от привычного жилья и теперь экономит около 900 фунтов (более 51 тысячи гривен) в месяц.