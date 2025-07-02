Постоялець готелю зробив фотографію о 3 годині ночі, люди обурені тим, що він побачив

На знімку видно, як яскраве зовнішнє світло пробивається крізь краї щільних штор і під двері, наповнюючи кімнату майже денним сяйвом.

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Користувач Reddit під ніком u/cheftastic11 опублікував у сабреддіті r/mildlyinfuriating фото зі свого готельного номера, де о 3-й годині ночі яскраве світло проникає в кімнату крізь проміжок під дверима і щілини між шторами.

За словами постояльця, він так і не зміг заснути.

Пост під заголовком "У готелі, де ми зупинилися, весь час горить яскраве світло. На цій фотографії 3 година ночі" моментально став вірусним, зібравши понад 69 тисяч лайків і сотні коментарів. Він викликав жваву дискусію не тільки про дизайн номерів, а й про стан бюджетних готелів у США.

За словами постояльця, на цій фотографії 3 година ночі Фото: Reddit

Багато користувачів ділилися схожими історіями: від проживання в мотелях із зовнішніми коридорами до проблем із комахами через щілини під дверима. Одні співчували автору, інші висміювали яскравість освітлення, порівнюючи її з "сонячним світлом опівдні".

"Що в них там? Схоже на найяскравіше сонячне світло", "Схоже, ви не в готелі, ви в мотелі! Там є вихід на вулицю?", "Ця щілина під дверима теж безглузда", "Я наймала квартиру з такою щілиною — щоночі туди марширували комахи. Це було жахливо", — писали вони.

Дехто припустив, що надмірне освітлення пов'язане зі спробами забезпечити безпеку в районах із високим рівнем злочинності. Інші ж засумнівалися в ефективності таких заходів, вказуючи на те, що яскраве світло заважає спати й може приваблювати комах.

Експерти зазначають, що питання комфорту в готелях залишається гостро актуальним. За даними звіту Американської асоціації готелів і місць розміщення (AHLA) за 2025 рік, попри нестачу персоналу в галузі, чистота і базовий комфорт продовжують відігравати ключову роль у задоволеності гостей — нерідко навіть важливіше, ніж ціна або розташування.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка показала моторошний хостел. Мандрівниця показала, як провела ніч в екстремально бюджетному місці. Дівчина так і не зрозуміла, чи був це хостел, притулок або ж в'язниця.

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