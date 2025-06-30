Жінка проміняла сучасну квартиру на фургон у парку: чому вона це зробила (фото)

31-річна Катріна з Англії змінила квартиру на стаціонарний фургон і тепер економить близько 900 фунтів (понад 51 тисячу гривень) на місяць.

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Мешканка Великої Британії змінила задушливу квартиру на фургон, що стоїть на місці, і заявляє, що ніколи не була такою щасливою, попри критику в інтернеті. Про це пише What's The Jam.

31-річна Катріна, власниця бізнесу з півдня Англії, втомилася від постійних фінансових труднощів і незручних умов оренди. Замість того щоб продовжувати платити до 1700 фунтів (приблизно 97 тисяч гривень) на місяць за квартиру, вона вклала 26 000 фунтів (майже 1,5 млн гривень) у сучасний трейлер і запевняє, що це було найправильніше рішення в її житті.

"Я не хотіла жити тільки для того, щоб платити за рахунками", — розповіла вона.

Катріна втомилася від постійних фінансових труднощів і незручних умов оренди Фото: Jam Press

З березня 2025 року Катріна живе у фургоні та економить близько 900 фунтів (понад 51 тисячу гривень) щомісяця. Витрати на оренду землі, інтернет, електрику і газ обходяться їй всього в 528 фунтів (приблизно 30 тисяч гривень). Вона підкреслює, що тепер у неї є і фінансова свобода, і відчуття затишку, якого не було раніше.

Попри підтримку з боку сім'ї та друзів, Катріна стикається з критикою в TikTok, де їй пишуть, що її спосіб життя — "марнування грошей". Але вона не звертає уваги:

"Якщо ви не були на місці іншої людини, ви не зрозумієте її вибір — і це нормально", — зазначає вона.

Катріна зізнається, що жити у фургоні не тільки економно, а й внутрішнє звільнення.

"Тепер я можу дихати. У мене з'явився вільний час, я навіть почала брати вихідні. Раніше це було немислимо", — міркує британка.

Життя в трейлерному парку, поруч з іншими такими самими людьми, подарувало британці відчуття спільності Фото: Jam Press

Крім того, життя в трейлерному парку, поруч з іншими такими самими людьми, подарувало їй відчуття спільності. Сусіди регулярно перевіряють, як у неї справи, особливо після травми коліна.

"Такої доброти і турботи я не бачила в жодному з попередніх місць, де жила", — ділиться вона.

Зараз Катріна продовжує облаштовувати своє нове житло, прикрашає інтер'єр і насолоджується спокоєм. Єдині незручності — це відсутність власної пральної машини та необхідність сушити одяг на вулиці, але навіть це не псує їй настрій.

"Навіть якщо я не залишуся в каравані назавжди, я точно не повернуся до оренди звичайного житла. Я знайшла свій шлях — більш простий, усвідомлений і вільний", — додала британка.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що подружжя обрало незвичний колір для фарбування будинку і здивувало сусідів. Пара з Мічигану (США) пофарбувала своє житло в яскравий фіолетовий колір, не очікуючи, що це викличе бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Подружжя навіть отримало анонімний подарунок.