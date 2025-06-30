Женщина променяла современную квартиру на фургон в парке: почему она это сделала (фото)

31-летняя Катрина из Англии сменила квартиру на стационарный фургон и теперь экономит около 900 фунтов (более 51 тысячи гривен) в месяц.

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Жительница Великобритании сменила душную квартиру на фургон, который стоит на месте, и заявляет, что никогда не была так счастлива, несмотря на критику в интернете. Об этом пишет What’s The Jam.

31-летняя Катрина, владелица бизнеса с юга Англии, устала от постоянных финансовых трудностей и неудобных условий аренды. Вместо того чтобы продолжать платить до 1700 фунтов (примерно 97 тысяч гривен) в месяц за квартиру, она вложила 26 000 фунтов (почти 1,5 млн гривен) в современный трейлер и уверяет, что это было самое правильное решение в ее жизни.

"Я не хотела жить только для того, чтобы платить по счетам", — рассказала она.

Катрина устала от постоянных финансовых трудностей и неудобных условий аренды Фото: Jam Press

С марта 2025 года Катрина живет в фургоне и экономит около 900 фунтов (более 51 тысячи гривен) каждый месяц. Расходы на аренду земли, интернет, электричество и газ обходятся ей всего в 528 фунтов (примерно 30 тысяч гривен). Она подчеркивает, что теперь у нее есть и финансовая свобода, и чувство уюта, которого не было раньше.

Несмотря на поддержку со стороны семьи и друзей, Катрина сталкивается с критикой в TikTok, где ей пишут, что ее образ жизни — "пустая трата денег". Но она не обращает внимания:

"Если вы не были на месте другого человека, вы не поймете его выбор — и это нормально", — отмечает она.

Катрина признается, что жить в фургоне не только экономно, но и внутреннее освобождение.

"Теперь я могу дышать. У меня появилось свободное время, я даже начала брать выходные. Раньше это было немыслимо", — рассуждает британка.

Жизнь в трейлерном парке, рядом с другими такими же людьми, подарила британке чувство общности Фото: Jam Press

Кроме того, жизнь в трейлерном парке, рядом с другими такими же людьми, подарила ей чувство общности. Соседи регулярно проверяют, как у нее дела, особенно после травмы колена.

"Такой доброты и заботы я не видела ни в одном из предыдущих мест, где жила", — делится она.

Сейчас Катрина продолжает обустраивать свое новое жилье, украшает интерьер и наслаждается покоем. Единственные неудобства — это отсутствие собственной стиральной машины и необходимость сушить одежду на улице, но даже это не портит ей настроение.

"Даже если я не останусь в караване навсегда, я точно не вернусь к аренде обычного жилья. Я нашла свой путь — более простой, осознанный и свободный", — добавила британка.

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