Бюджетна відпустка обернулася кошмаром: туристка показала моторошний хостел (відео)

Мандрівниця показала, як провела ніч в екстремально бюджетному місці. Туристка так і не зрозуміла, чи був це хостел, притулок або ж в'язниця.

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Відео, в якому дівчина ділиться своїм досвідом проживання в дуже дешевому місці, стрімко набрало популярності в Instagram. Користувачка @fiona.strack показала, який вигляд має нічліг лише за 6 євро (близько 293 гривень) на добу.

Мандрівниця зняла похмурі умови житла, яке вона знайшла під час поїздки в іншу країну. Відео подивилися понад 28,5 мільйона разів. Підписники блогерки припускають, що раніше хостел був притулком для собак.

Дівчина показала тьмяно освітлену кімнату, спальне місце просто на підлозі, порожню душову і залізні ворота, за якими вона замикається на ніч.

"Коли твій бюджет не надто великий", — підписала вона свій ролик.

Попри лячні кадри, дівчина уточнила, що за 6 євро на добу (близько 293 гривень) їй надали Wi-Fi, електрику, вентилятор і навіть чистий рушник.

Але думки глядачів у коментарях розділилися:

"Я так багато разів через це проходила... Тільки й повторюєш собі, що головне не плакати";

"Схоже на собачий притулок";

"Нехай це ніколи мене не знайде";

"За 6 євро — дуже навіть непогано. Головне, що чисто".

Тим часом, експерти попереджають: бюджетний туризм став ще складнішим. Згідно зі звітом Cloudbeds за 2025 рік, сектор хостелів переживає економічний тиск — високий попит, але й високі витрати після пандемії COVID-19. Очікується, що цього року власники хостелів будуть змушені оптимізувати роботу, щоб залишатися на плаву.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що рибалка виловив у річці моторошну "інопланетну істоту". Чоловік із Німеччини остовпів, побачивши на гачку живу копалину. Ним виявилася мінога, що мешкає в морях і рідко зустрічається в прісній воді.