Бюджетный отпуск обернулся кошмаром: туристка показала жуткий хостел (видео)

Путешественница показала, как провела ночь в экстремально бюджетном месте. Туристка так и не поняла, был ли это хостел, приют или же тюрьма.

Related video

Видео, в котором девушка делится своим опытом проживания в очень дешевом месте, стремительно набрало популярность в Instagram. Пользовательница @fiona.strack показала, как выглядит ночлег всего за 6 евро (около 293 гривен) в сутки.

Путешественница сняла мрачные условия жилья, которое она нашла во время поездки в другую страну. Видео посмотрели более 28,5 миллиона раз. Подписчики блогерши предполагают, что ранее хостел был приютом для собак.

Девушка показала тускло освещенную комнату, спальное место прямо на полу, пустую душевую и железные ворота, за которыми она запирается на ночь.

"Когда твой бюджет не слишком велик", — подписала она свой ролик.

Несмотря на пугающие кадры, девушка уточнила, что за 6 евро в сутки (около 293 гривен) ей предоставили Wi-Fi, электричество, вентилятор и даже чистое полотенце.

Но мнения зрителей в комментариях разделились:

"Я так много раз через это проходила… Только и повторяешь себе, что главное не плакать";

"Похоже на собачий приют";

"Пусть это никогда меня не найдет";

"За 6 евро — очень даже неплохо. Главное, что чисто".

Тем временем, эксперты предупреждают: бюджетный туризм стал еще сложнее. Согласно отчету Cloudbeds за 2025 год, сектор хостелов переживает экономическое давление — высокий спрос, но и высокие издержки после пандемии COVID-19. Ожидается, что в этом году владельцы хостелов будут вынуждены оптимизировать работу, чтобы оставаться на плаву.

Ранее Фокус сообщал, что туристка снимала "милое" видео об отпуске для мамы, а затем заметила что-то в воде. Рейчел Мейер из США просто хотела насладиться пастой под солнцем, но столкнулась с ящером, который, похоже, тоже был не прочь пообедать.

Также стало известно, что рыбак выловил в реке жуткое "инопланетное существо". Мужчина из Германии остолбенел, увидев на крючке живое ископаемое. Им оказалась минога, обитающую в морях и редко встречающуюся в пресной воде.