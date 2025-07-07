Перша зміна обернулася катастрофою: офіціант влаштував хаос на кухні (відео)

Під час своєї першої зміни офіціантом Мануель зі США випадково зварив пасту не в тій посудині, спричинивши плутанину та сміх серед колег. Попри "фатальну" помилку чоловік, зберіг за собою робоче місце.

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Для 31-річного Мануеля з Нью-Джерсі (США) перша зміна в ролі офіціанта на вечірці з обслуговуванням у форматі шведського столу запам'яталася надовго. Його кумедна помилка потрапила на відео, яке зібрало майже 30 мільйонів переглядів у TikTok, викликавши хвилю співчуття, сміху та обговорень.

На кадрах видно, як Мануель виносить тацю з макаронами й висипає їх прямо у ванну з гарячою водою. Проблема в тому, що вона призначалася не для варіння, а для підігріву страв, розміщених у гастроємностях.

"Я мав покласти пасту в деко на вогонь, але я заплутався і вилив її прямо в гарячу воду. Після цього мене більше не запрошували на вечірки... не знаю, чому", — зізнався чоловік.

Попри казус, реакція команди виявилася несподівано доброю. Один із колег, спокійний і досвідчений співробітник, за словами Мануеля, "хтось на кшталт керівника офіціанта", швидко втрутився і дістав макарони з води, намагаючись мінімізувати збитки.

Офіціант також зазначив, що роботодавець поставився до ситуації з розумінням і не став влаштовувати рознос або звільняти.

"Ми всі просто сміялися над цим весь тиждень. Я все ще працюю. Вони поставилися до цього добре", — каже він.

Офіціант зазначив, що роботодавець поставився до ситуації з розумінням і не став влаштовувати рознос або звільняти Фото: TikTok

Кліп викликав шквал коментарів. Деякі глядачі писали, що такі помилки є "частиною досвіду" і нагадуванням, як важко бути новачком.

"Усі хороші помилки вже зроблені — тепер ти знаєш, що робити";

"Найгірше в тому, щоб бути новачком, — це коли досвідчені співробітники очікують, що ти все будеш знати з першого дня";

"Ненавиджу, коли таке трапляється на роботі під час навчання. Тобі нічого не кажуть, ти все псуєш, а вони поводяться так, ніби це твоя вина".

Раніше Фокус повідомляв, що пара пошкодувала про відпочинок у "п'ятизірковому" готелі. Британські молодята Філ і Ханна Перкінс витратили 1080 фунтів стерлінгів (понад 61 тисячу гривень) на медовий місяць у розкішному готелі на грецькому острові Родос (Греція), але замість романтики отримали "пекло на землі".

Також стало відомо, що постоялець готелю зробив фотографію о 3 годині ночі, люди обурені тим, що він побачив. На знімку можна помітити, як яскраве зовнішнє світло пробивається крізь краї щільних штор і під двері, наповнюючи кімнату майже денним сяйвом.