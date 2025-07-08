Офіціантка заробляє великі чайові завдяки брехні: її критикують, та жінці байдуже (відео)

25-річна офіціантка з Сан-Дієго (США) Айлін Паркер отримує багато чайових від клієнтів завдяки одній хитрості — вона підкладає в блокнот з замовленням фото себе 6-річної та вдає мати-одиначку. Метод дівчини розкритикували в мережі, та сама вона не бачить в цьому нічого поганого.

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Вона відповідає критикам, що її не переймає критика в соцмережах, адже американка намагається виконувати свою роботу, розповіла жінка в ролику у своєму Tiktok.

Відео із зізнанням офіціантки стало вірусним — набрало понад 2,6 млн переглядів, понад 450 тис. лайків і майже 1300 коментарів. На камеру жінка розповідає, що йде на невелику хитрість, аби отримати більше чайових від клієнтів — американка кладе своє дитяче фото у блокнот, щоб виглядати як мати-одиначка, яка "має забезпечувати дитину".

"Люди питають: "Це ваша донька?". Я така: "Так. Їй шість. Я народила її в 19. Батько не залишився з нами", — переповідає свою легенду дівчина.

Далі офіціантка вказує, що її виступ перед клієнтами нагадує мати-одиначку на двох роботах, цитуючи слова з пісні Ріби Макінтаєр "I’m a Survivor", де є такі слова: "Допоможіть мені утримувати дитину. Це дуже важко."

"І це працює", — констатує успішність роботи свого методу дівчина.

Реакція соцмереж

Водночас користувачі активно критикували дівчину за надмірну наживу та емоційну маніпуляцію людьми. Також її поведінку юзери назвали "глибоко аморальною", однак Айлін активно реагувала на такі закиди.

Найбільше дописувачі вподобали такі репліки проти поведінки офіціантки:

"Тобто, ти — просто брехуха?";

"Аморальна, абсолютно аморальна істота";

"Я б ніколи не змогла брехати, щоб отримати чайові";

"А ще є справжні мами-одиначки, які дійсно працюють, щоб забезпечити дітей. Дві роботи".

"Якщо ти хороша офіціантка, тобі не треба брехати, щоб отримувати більше. Просто кажу."

У відповідь пані Паркер відверто говорить, що "прямо бреше" та не розуміє, за що має відчувати сором.

"Так, я типу прямо брешу. Я двічі здавала свої яйцеклітини, тож я, по суті, вже мама. Але мені подобається приходити на роботу, ставати іншою людиною і щось вигадувати. Треба якось викручуватися", — коментує закиди в соцмережах Айлін.

Раніше Фокус розповідав про офіціантку, яка викрила хитрий трюк клієнтам їсти задарма. Одні з відвідувачів скуштували близько семи страв, від яких після цього відмовилися, що і розлютило жінку.

Згодом стало відомо, як офіціант влаштував хаос на кухні в перший робочий день. Він випадково зварив пасту не в тій посудині, спричинивши плутанину та сміх серед колег.