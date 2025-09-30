На парковке ночью избили до переломов ветерана: появилась реакция полиции (фото)

В соцсетях сообщили об избиении ветерана Виктора Нерознака в городе Пустомыты. Возмущенная автор поста Наталья Вибла предположила, что в Украину "возвращаются 90-е", но отметила, что пострадавший защитник решил не обращаться в полицию.

"Избить военного в собственном городе... Это не укладывается в голову", — заявила 28 сентября пользовательница в Facebook.

Она сообщила, что ночью на парковке в Пустомытах был жестоко избит ветеран Виктор Нерознак. Кроме того, женщина раскрыла имена нападавших — Владимир Лящинский и Степан Сташко. Она утверждает, что эти мужчины "по-звериному напали" на защитника с битами. В результате ветеран якобы получил переломы челюсти, руки и ноги, а также гематомы на спине.

Фото Виктора Нерознака Фото: Соцсети Фото ветерана после избиения Фото: Соцсети

"Невиданная жестокость. И это так поступили с человеком, который был на передовой, который отдал здоровье за Украину и таких ее граждан! Ночное зверство, которое вгоняет в стыд целый город. Скажите, это что, возвращаются 90-е? Это так мы "благодарим" военных?" — написала Вибла.

По ее словам, Нерознак "по собственным соображениям" не обращался в полицию. В то же время женщина подчеркнула, что замалчивать такие случаи нельзя, как и позволять подобный "беспредел".

Избиение ветерана в Пустомытах: реакция полиции

В полиции Львовской области 30 сентября заявили, что во время мониторинга соцсетей обнаружили сообщение об избиении и проверяют эту информацию.

"Официального обращения по этой ситуации в территориальные подразделения полиции Львовской области не поступало", — отметили в ведомстве.

Работники Львовского районного управления полиции №2 зарегистрировали данные, они устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые нанесли телесные повреждения.

"Решается вопрос правовой квалификации", — добавила пресс-служба.

