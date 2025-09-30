Избиение велосипедиста в Киеве: обвиняемый может быть причастен к махинациям с формой ТрО, — СМИ

Журналисты утверждают, что водителем автомобиля Mercedes-Benz G-500, которого подозревают в том, что он на днях избил велосипедиста на Межигорской улице в Подольском районе Киева, якобы является 44-летний бизнесмен Александр Хилик, фигурирующий в расследовании о хищении военных средств.

Хилик фигурировал в качестве обвиняемого в уголовном производстве от 27 апреля 2023 года о закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны на 25 млн гривен, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, компания Хилика "ГЛОБАЛ ХИЛ ИКС ГРУПП" в 2022 году получила 25 млн гривен из бюджета для поставки одежды для военных, однако следствие заподозрило признаки растраты средств.

Позже суд отпустил бизнесмена под личное обязательство. Сейчас дело не закрыто, следователи собирают письменные доказательства и исследуют фактические обстоятельства.

Следующее заседание по делу назначено в Деснянском суде Киева на 10 октября этого года.

Александр Хилик уже фигурирует в уголовном производстве Фото: Украинская правда

Избиение велосипедиста: что известно

По информации прокуратуры, 40-летний велосипедист сделал водителю Mercedes замечание за парковку на велодорожке. Тот отреагировал агрессивно и избил мужчину до потери сознания, после чего оттащил пострадавшего к обочине и уехал с места конфликта.

Велосипедист сделал водителю иномарки замечание из-за нарушения правил парковки Через несколько минут он потерял сознание из-за нанесенных ударов Фото: Нацполиция Украины

Как видно на кадрах, опубликованных прокуратурой, на момент инцидента в машине находилась девушка. Никто из них не оказал пострадавшему помощь.

Потерпевший сейчас в больнице в тяжелом состоянии: ему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

В столичной полиции сообщили, что в ходе розыскных мероприятий правоохранители Подольского управления полиции с участием аналитиков криминального анализа выяснили, куда уехал подозреваемый, и с поддержкой бойцов полка полиции особого назначения задержали его.

Полиция задержала водителя, избившего велосипедиста Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили ему о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, опасных для жизни.

Фигуранту сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений Фото: Киевская городская прокуратура

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, а суд дал ему ночной домашний арест. Теперь прокуратура будет обжаловать эту меру пресечения в апелляционном порядке.

