Побиття велосипедиста в Києві: обвинувачений може бути причетний до махінацій із формою ТрО, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що водієм автомобіля Mercedes-Benz G-500, якого підозрюють у тому, що він днями побив велосипедиста на Межигірській вулиці в Подільському районі Києва, нібито є 44-річний бізнесмен Олександр Хилик, який фігурує в розслідуванні про розкрадання військових коштів.

Хілік фігурував як обвинувачений у кримінальному провадженні від 27 квітня 2023 року про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн гривень, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, компанія Хіліка "ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП" у 2022 році отримала 25 млн гривень із бюджету для постачання одягу для військових, однак слідство запідозрило ознаки розтрати коштів.

Пізніше суд відпустив бізнесмена під особисте зобов'язання. Наразі справу не закрито, слідчі збирають письмові докази та досліджують фактичні обставини.

Наступне засідання у справі призначено в Деснянському суді Києва на 10 жовтня цього року.

Олександр Хилик уже фігурує в кримінальному провадженні Фото: Українська правда

Побиття велосипедиста: що відомо

За інформацією прокуратури, 40-річний велосипедист зробив водієві Mercedes зауваження за паркування на велодоріжці. Той відреагував агресивно і побив чоловіка до втрати свідомості, після чого відтягнув потерпілого на узбіччя і поїхав з місця конфлікту.

Велосипедист зробив водієві іномарки зауваження через порушення правил паркування Через кілька хвилин він знепритомнів через завдані удари Фото: Нацполiцiя Украiни

Як видно на кадрах, опублікованих прокуратурою, на момент інциденту в машині перебувала дівчина. Ніхто з них не надав потерпілому допомогу.

Потерпілий зараз у лікарні у важкому стані: йому діагностували черепно-мозкову травму та перелом скроневої кістки.

У столичній поліції повідомили, що під час розшукових заходів правоохоронці Подільського управління поліції за участю аналітиків кримінального аналізу з'ясували, куди поїхав підозрюваний, і за підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали його.

Поліція затримала водія, який побив велосипедиста Фото: police Фото: police

Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва повідомили йому про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя.

Фігуранта повідомили про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень Фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до восьми років.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а суд дав йому нічний домашній арешт. Тепер прокуратура оскаржуватиме цей запобіжний захід в апеляційному порядку.

