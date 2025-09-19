"Он бесил меня": экс-сотрудник ТЦК ответил, почему избил учителя в Харькове

Бывший сотрудник ТЦК, обвиняемый в избиении учителя истории во время мероприятий оповещения в Харькове 11 мая, на заседании суда заявил, что потерпевший "выбесил" его ответами вопросом на вопрос. При этом он согласился выплатить учителю 36 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб и правовую помощь.

Related video

Обвиняемого Сергея Воловика допросили во время заседания 19 сентября, передает из зала суда корреспондент "Суспільного". Бывший сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки заявил, что потерпевший уклонялся от ответа на вопрос о военно-учетных документах и задавал вопросы взамен, что было "тяжело для нервного состояния".

"Он бесил меня, давайте простыми словами", — сказал Воловик.

После этого судья сделала ему замечание из-за некорректных выражений в зале суда.

"Просто он раздражал своим поведением и все. Он не мог ответить спокойно, нормально, он отвечал вопросом на вопрос. Моя версия событий просто... Немного моральное состояние у меня было подорвано, я нанес два удара да и все", — передают журналисты слова обвиняемого.

Также экс-сотрудник ТЦК рассказал, что во время инцидента думал, что учитель отвлекает внимание группы оповещения от своего знакомого, чтобы тот мог убежать.

Потерпевший Юрий Федяй в свою очередь сказал, что коммуницирует с ТЦК давно и вовремя обновляет данные, поскольку с 2017 года работает в школе.

"У меня проверяли в Харькове неоднократно документы. Мотивов не показывать документы и провоцировать сотрудников ТЦК у меня не было", — пояснил учитель.

Экс-сотрудник ТЦК, обвиняемый в избиении учителя, на заседании суда Фото: Суспільне

По словам журналистов, представительница потерпевшего подавала иск о взыскании морального вреда на 300 тысяч гривен и возмещении правовой помощи на 21 тысячу гривен. Защита обвиняемого попросила судью удовлетворить иск частично: компенсировать за моральный ущерб 15 тысяч грн вместо 300 тысяч.

Сотрудник ТЦК избил учителя: детали инцидента в Харькове

В соцсетях 11 мая распространили видео, на котором сотрудник ТЦК бил мужчину в живот. В Харьковском областном территориальном центре отреагировали на ролик и заявили о "провокационных действиях со стороны гражданина", но при этом осудили действия военнослужащего и обязались провести служебное расследование.

Городской голова Харькова Игорь Терехов 13 мая высказался в поддержку харьковчанина, которого ударил работник ТЦК, и рассказал, что избит школьный учитель, который преподает детям "Защиту Отечества", забронирован от мобилизации и имел все необходимые документы с собой.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области 14 мая сообщали, что военного ТЦК в Харькове отстранили от работы, а правоохранители по факту избиения учителя открыли уголовное производство по статье "хулиганство".

Полковник Александр Конев, начальник Харьковского областного ТЦК, сообщал 2 июня, что избившего учителя сотрудника отправили на фронт.