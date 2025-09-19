"Він бісив мене": ексспівробітник ТЦК відповів, чому побив учителя в Харкові

Колишній співробітник ТЦК, обвинувачений у побитті вчителя історії під час заходів оповіщення в Харкові 11 травня, на засіданні суду заявив, що потерпілий "вибісив" його відповідями питанням на питання. При цьому він погодився виплатити вчителю 36 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду та правову допомогу.

Обвинуваченого Сергія Воловика допитали під час засідання 19 вересня, передає з зали суду кореспондент "Суспільного". Колишній співробітник територіального центру комплектування і соціальної підтримки заявив, що потерпілий ухилявся від відповіді на питання про військово-облікові документи та ставив питання натомість, що було "важко для нервового стану".

"Він бісив мене, давайте простими словами", — сказав Воловик.

Після цього суддя зробила йому зауваження через некоректні вирази в залі суду.

"Просто він дратував своєю поведінкою і все. Він не міг відповісти спокійно, нормально, він відповідав питанням на питання. Моя версія подій просто… Трохи моральний стан у мене був підірваний, я завдав два удари та і все", — передають журналісти слова обвинуваченого.

Також ексспівробітник ТЦК розповів, що під час інциденту думав, що вчитель відвертає увагу групи оповіщення від свого знайомого, щоб той міг утекти.

Потерпілий Юрій Федяй своєю чергою сказав, що комунікує з ТЦК давно та вчасно оновлює дані, оскільки з 2017 року працює в школі.

"У мене перевіряли в Харкові неодноразово документи. Мотивів не показувати документи та провокувати співробітників ТЦК у мене не було", — пояснив учитель.

Експівробітник ТЦК, обвинувачений в побитті вчителя, на засіданні суду Фото: Суспільне

За словами журналістів, представниця потерпілого подавала позов про стягнення моральної шкоди на 300 тисяч гривень і відшкодування правової допомоги на 21 тисячу гривень. Захист обвинуваченого попросив суддю задовольнити позов частково: компенсувати за моральну шкоду 15 тисяч грн замість 300 тисяч.

Співробітник ТЦК побив учителя: деталі інциденту в Харкові

В соцмережах 11 травня поширили відео, на якому співробітник ТЦК бив чоловіка в живіт. В Харківському обласному територіальному центрі відреагували на ролик і заявили про "провокаційні дії з боку громадянина", та при цьому засудили дії військовослужбовця та зобов'язалися провести службове розслідування.

Міський голова Харкова Ігор Терехов 13 травня висловився на підтримку харків'янина, якого вдарив працівник ТЦК, і розповів, що побито шкільного вчителя, який викладає дітям "Захист Вітчизни", заброньований від мобілізації та мав усі необхідні документи з собою.

В пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області 14 травня повідомляли, що військового ТЦК у Харкові відсторонили від роботи, а правоохоронці за фактом побиття вчителя відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Полковник Олександр Конєв, начальник Харківського обласного ТЦК, повідомляв 2 червня, що співробітника, який побив учителя, відправили на фронт.