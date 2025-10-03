Избиение велосипедиста в Киеве: водителя Mercedes задержали и вручили новое подозрение (фото)

В Белой Церкви накануне задержали 44-летнего предпринимателя Александра Хилика, которого подозревают в избиении велосипедиста на улице Межигорской в Подольском районе Киева 25 сентября.

Related video

Мужчина, которого ранее обвинили в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, но отпустили под домашний ночной арест, предъявили новое обвинение, по ч. 3 ст. 135 УК Украины, а именно – заведомое оставление лица в опасности, повлекшее тяжкие последствия, сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, после того, как водитель Mercedes нанес три удара в лицо 40-летнему велосипедисту, от которых тот потерял сознание и упал, подозреваемый оттащил пострадавшего на обочину дороги и оставил в бессознательном состоянии, уехав с места конфликта.

После уведомления ему о подозрении будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемого задержали в Белой Церкви Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, инцидент произошел в центре Киева. Фигурант уголовного производства нарушил правила парковки, став на велосипедной дорожке, и когда велосипедист сделал ему замечание по этому поводу, тот набросился на него с кулаками.

Он нанес удары по лицу, проломив височную кость, из-за чего потерпевший потерял сознание, оттащил его на обочину и уехал. Очевидцы вызвали скорую, а полиция вскоре выяснила, куда уехал внедорожник, и задержала предпринимателя.

Прокурор в суде ходатайствовал о содержании под стражей, а суд избрал водителю ночной домашний арест. Прокуратура обжаловала эту меру пресечения в апелляционном порядке.

В суде задержанный заявлял, что он законопослушный гражданин, у которого на содержании дети и беременная жена.

В свою очередь потерпевший, которого зовут Антон, рассказал, что за неделю после инцидента его обидчик ни разу не позвонил и не предложил хоть какую-то помощь. Жертва нападения проведет в больнице еще несколько недель. У него закрытая черепно-мозговая травма, височный перелом и внутреннее височное кровотечение.

Ранее сообщалось, что задержанный за избиение велосипедиста фигурирует в деле о растрате 25 миллионов гривен бюджетных средств для закупки формы для ТрО.