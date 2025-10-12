В Киеве неизвестный открыл стрельбу в баре: пострадала девушка (видео)

В одном из баров на Новопечерских Липках в Киеве произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям после конфликта с одним из отдыхающих.

Инцидент начался после того, как стрелок стал приставать к девушке, находившейся в компании мужчины в светлой одежде. Между ними произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Соответствующее видео происшествия обнародовали в Telegram-каналах 12 октября.

На кадрах, предположительно с камер наблюдения, видно как девушка пыталась остановить мужчину, однако в результате получила наиболее серьезные ранения. Сообщается, что пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

На момент публикации официальной информации от правоохранительных органов не поступало. Также пока неизвестно, смогла ли полиция установить личность стрелка.

Новость дополняется.