Ранен военнослужащий: взрыв внедорожника в Киеве квалифицировали как теракт (фото)

В результате взрыва автомобиля в Оболонском районе Киева пострадал военный. Он получил осколочные ранения.

В воскресенье утром, 4 января, во дворе дома по ул. Героев Днепра на Оболони во время открытия багажника внедорожника произошел взрыв. Об этом информирует столичная прокуратура.

Сообщается, что в результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

Машина после взрыва Фото: Пресс-служба прокуратуры

В СБУ уточняют, что около 10:30 сработало самодельное взрывное устройство.

Автомобиль после взрыва Фото: Пресс-служба прокуратуры

Сейчас следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области проводят досудебное расследование по ч. 1. ст. 258 УК Украины — террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

