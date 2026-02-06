В Одессе при взрыве авто погиб мужчина: СМИ пишут, что он был военным (фото, видео)

Утром 6 февраля во дворе дома на улице Академика Королева в Киевском районе Одессы взорвался автомобиль Toyota. По информации в местных пабликах, владелец машины был военнослужащим.

В результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства, сообщили в полиции Одесской области. Он собирался ехать на работу. В соцсетях уже разлетелось видео горящего авто.

Сейчас на месте происшествия работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.

Правоохранители устанавливают все детали случившегося, а также определяют правовую квалификацию.

По информации "Думской", автомобиль был взорван дистанционно и произошел в тот момент, когда мужчина завел его. От полученных травм он скончался на месте. Потерпевший, утверждает издание, был военнослужащим. Официальные органы эту информацию пока не подтверждают.

Подрывы автомобилей военнослужащих – не единичные случаи. Например, в июне прошлого года в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль, и погиб человек. Очевидцы сообщали о подрыве машины сотрудника ТЦК.

Утром 5 июля 2025-го в Одессе произошел взрыв в автомобиле Opel, припаркованном на улице Варненской. По предварительной информации полиции, в момент взрыва в машине находился военнослужащий, который выжил.

В октябре того же года в Голосеевском районе Киева произошел взрыв автомобиля BMW X3 во дворе одного из многоэтажных жилых домов. На момент инцидента в салоне транспортного средства никто не находился, поэтому обошлось без пострадавших.