В Одесі під час вибуху авто загинув чоловік: ЗМІ пишуть, що він був військовим (фото, відео)
Уранці 6 лютого у дворі будинку на вулиці Академіка Корольова в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль Toyota. За інформацією в місцевих пабліках, власник машини був військовослужбовцем.
Унаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу, повідомили в поліції Одеської області. Він збирався їхати на роботу. У соцмережах уже розлетілося відео палаючого авто.
Наразі на місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.
Правоохоронці встановлюють усі деталі того, що сталося, а також визначають правову кваліфікацію.
За інформацією "Думської", автомобіль було підірвано дистанційно, і вибух стався у той момент, коли чоловік завів транспортний засіб. Від отриманих травм він помер на місці. Потерпілий, стверджує видання, був військовослужбовцем. Офіційні органи цієї інформації поки що не підтверджують.
Підриви автомобілів військовослужбовців — не поодинокі випадки. Наприклад, у червні минулого року в Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль, і загинула людина. Очевидці повідомляли про підрив машини співробітника ТЦК.
Уранці 5 липня 2025-го в Одесі стався вибух в автомобілі Opel, припаркованому на вулиці Варненській. За попередньою інформацією поліції, у момент вибуху в машині перебував військовослужбовець, який вижив.
У жовтні того ж року в Голосіївському районі Києва стався вибух автомобіля BMW X3 у дворі одного з багатоповерхових житлових будинків. На момент інциденту в салоні транспортного засобу ніхто не перебував, тому обійшлося без постраждалих.