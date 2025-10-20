В Киеве взорвали авто: полиция нашла взрывчатку под водительским сиденьем BMW (фото)

20 октября, в понедельник, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв автомобиля BMW X3 во дворе одного из многоэтажных жилых домов. На момент инцидента в салоне транспортного средства никто не находился, поэтому обошлось без пострадавших. Правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

По данным полиции Киева, взрыв произошел около 06:00 утра. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие специальные службы. Специалисты проводят тщательный осмотр территории и изымают вещественные доказательства, чтобы установить причины и механизм взрыва.

"Сегодня около 06:00 часов во дворе многоэтажного дома произошел взрыв автомобиля BMW X3. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении.

В Голосеевском районе прогремел взрыв авто, никто не пострадал, правоохранители расследуют инцидент. Фото: Национальная полиция Полиция Киева устанавливает обстоятельства взрыва BMW, в котором сработало заложенное под сиденьем устройство. Фото: Национальная полиция

Предварительно установлено, что под водительское сиденье автомобиля было заложено взрывное устройство. Также полицейские отмечают, что в салоне в это время никого не было, поэтому никто не пострадал. Правоохранители продолжают первоочередные следственные действия, документируют последствия происшествия и проверяют все возможные версии.

Взрыв автомобиля в Киеве произошел из-за заложенной взрывчатки под водительским сиденьем, пострадавших нет. Фото: Национальная полиция В столице взорвали BMW, полиция проводит следственные действия и изымает вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция

