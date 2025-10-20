У Києві підірвали авто: поліція знайшла вибухівку під водійським сидінням BMW (фото)

20 жовтня, у понеділок, у Голосіївському районі Києва стався вибух автомобіля BMW X3 у дворі одного з багатоповерхових житлових будинків. На момент інциденту в салоні транспортного засобу ніхто не перебував, тому обійшлося без постраждалих. Правоохоронці розпочали розслідування, щоб встановити всі обставини події.

За даними поліції Києва, вибух стався близько 06:00 ранку. На місце події прибули слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи й інші спеціальні служби. Фахівці проводять ретельний огляд території та вилучають речові докази, щоб встановити причини та механізм вибуху.

"Сьогодні близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються", — йдеться в дописі.

У Голосіївському районі пролунав вибух авто, ніхто не постраждав, правоохоронці розслідують інцидент. Фото: Національна поліція Поліція Києва встановлює обставини вибуху BMW, в якому спрацював закладений під сидінням пристрій. Фото: Національна поліція

Попередньо встановлено, що під водійське сидіння автомобіля було закладено вибуховий пристрій. Також поліціянти зазначають, що у салоні в цей час нікого не було, тому ніхто не постраждав. Правоохоронці продовжують першочергові слідчі дії, документують наслідки події та перевіряють усі можливі версії.

Вибух автомобіля в Києві стався через закладену вибухівку під водійським сидінням, постраждалих немає. Фото: Національна поліція У столиці підірвали BMW, поліція проводить слідчі дії та вилучає речові докази. Фото: Національна поліція

