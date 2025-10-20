У Києві підірвали авто: поліція знайшла вибухівку під водійським сидінням BMW (фото)
20 жовтня, у понеділок, у Голосіївському районі Києва стався вибух автомобіля BMW X3 у дворі одного з багатоповерхових житлових будинків. На момент інциденту в салоні транспортного засобу ніхто не перебував, тому обійшлося без постраждалих. Правоохоронці розпочали розслідування, щоб встановити всі обставини події.
За даними поліції Києва, вибух стався близько 06:00 ранку. На місце події прибули слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи й інші спеціальні служби. Фахівці проводять ретельний огляд території та вилучають речові докази, щоб встановити причини та механізм вибуху.
"Сьогодні близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються", — йдеться в дописі.
Попередньо встановлено, що під водійське сидіння автомобіля було закладено вибуховий пристрій. Також поліціянти зазначають, що у салоні в цей час нікого не було, тому ніхто не постраждав. Правоохоронці продовжують першочергові слідчі дії, документують наслідки події та перевіряють усі можливі версії.
Раніше Фокус повідомляв, що Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі проти двох поліцейських, які підозрюються у перевищенні службових повноважень. За даними слідства, правоохоронці на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до приміщення територіального центру комплектування, дорогою завдавши йому численних ударів руками та ногами.
Також в Одесі вранці 5 липня стався вибух в автомобілі Opel, припаркованому на вулиці Варненській. За попередньою інформацією поліції, у момент вибуху в машині перебував військовослужбовець, який вижив.