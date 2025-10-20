Побили чоловіка на порозі столичного ТЦК: прокуратура оголосила підозру двом правоохоронцям (фото)

У Києві двом поліцейським повідомили про підозру через перевищення службових повноважень під час побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Постраждалий отримав численні тілесні ушкодження, хоча не чинив жодного опору.

За інформацією пресслужби Офісу Генерального прокурора, Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо двох працівників поліції. Вони на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до корпусу РТЦК та СП і під час цього завдали йому удари руками та ногами.

Слідчі встановили, що чоловік лежав на порозі мікроавтобуса і не намагався чинити опір. Попри це, правоохоронці завдали йому від 10 до 15 ударів по голові та тілу. Експертиза підтвердила, що потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Дії поліцейських кваліфіковані за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає перевищення службових повноважень з насильством, що принижує гідність людини та містить ознаки катування.

За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Крім того, особа може бути обмежена в праві обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури і проводиться слідчими територіального управління ДБР у Києві.

Нагадаємо, що у Тернопільській області викрили групу військових, які силоміць викрадали людей, били їх, катували та вимагали гроші й майно. За інформацією поліції області, серед жертв були навіть ті, хто отримали важкі поранення під час війни та проходили реабілітацію.

Також Фокус писав, що у цьому регіоні двоє невідомих на позашляховику підрізали автомобіль ТЦК, допомогли військовозобов’язаному втекти з нього, внаслідок чого один із військовослужбовців отримав травму ноги.