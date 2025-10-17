Підрізали на "Гєліку": на Тернопільщині вкрали військовозобов'язаного з авто ТЦК (фото, відео)

В Тернопільській області двоє невідомих на позашляховику підрізали автомобіль ТЦК і допомогли втекти з нього військовозобов'язаному. Один із військовослужбовців дістав травму ноги.

Напад на ТЦК стався на автодорозі біля села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільського району 17 жовтня близько 11:40. В Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування на соціальної підтримки розповіли, що аварійну ситуацію створили двоє невідомих на Mercedes-Benz G-Class.

В пресслужбі відомства повідомили, що чоловіки на позашляховику "підрізали" службовий автомобіль ТЦК, напали на працівників центру та в ході конфлікту допомогли втекти військовозобов'язаному, якого мали доставити до навчального центру військової частини. Його пересадили у своє авто та втекли з місця події.

Повідомляється, що автомобіль нападників наїхав на одного зі співробітників військкомату, і він дістав травму ноги.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у нападі на ТЦК. В головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області розповіли, що до пошуків були залучені всі патрульні екіпажі, оперативники обласного управління карного розшуку, працівники суміжних територіальних підрозділів поліції й інших профільних служб та співробітники управління Служби безпеки України.

Нападників знайшли за допомогою камер відеоспостереження: з'ясувалося, що вони пересувалися на двох різних автомобілях. Одного з затриманих, 38-річного жителя міста Бучач, знайшли біля села Застіноче. Іншого 48-річного жителя Бучача виявили біля Чорткова.

За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України) затриманим загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Правоохоронці затримали підозрюваних в нападі на авто ТЦК на Тернопільщині Фото: Національна поліція Правоохоронці на місці нападу невідомих на ТЦК на Тернопільщині Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в Хмельницькому обласному ТЦК і СП 17 жовтня розповідали, що біля села Стрихівці Хмельницького району жінки з палицями напали на автомобіль групи оповіщення. Один зі співробітників ТЦК дістав травму носа, а одна з місцевих жительок — перелом руки.

14 жовтня в Тернопільському обласному ТЦК анонсували зміну підходів до мобілізації та заявили, що мобілізаційні заходи проводитимуться за участі "бойових підрозділів".