Жінки з палицями напали на автомобіль ТЦК: з'явилася реакція військових (відео)

Біля села Стрихівці Хмільницького району жінки заблокували автомобіль, у якому перебувала група оповіщення ТЦК і СП. Унаслідок конфлікту співробітник центру комплектування отримав травму носа, а одна з місцевих мешканок — перелом руки.

Місцеві мешканки накинулися на мікроавтобус військовослужбовців із палицями, повідомили в Хмельницькому обласному ТЦК і СП.

У мережі з'явилися кадри, на яких близько шести жінок намагаються заблокувати транспортний засіб. Коли автобус здає назад, то зачіпає відкритими дверцятами учасниць конфлікту. Дже жінки падають, а третя підбігає до водія і голосно лається.

Дівчина, яка знімає те, що відбувається, закликає викликати поліцію, бо у потерпілої "зламана рука".

У ТЦК розповіли, що інцидент стався напередодні близько 18:30 при виїзді з села. У мікроавтобусі перебувала група оповіщення одного з відділів Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а місцеві мешканки завадили руху.

Відео дня

"Наголошуємо, що військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України діяли винятково в межах чинного законодавства — ввічливо та коректно. Блокування автомобіля було припинено працівниками Національної поліції. Наразі встановлюються всі причетні особи", — заявили у пресслужбі.

Співробітники ТЦК нагадали, що подібні дії щодо військовослужбовців, які виконують службові обов'язки, кримінально карані за ч. 1 ст. 114-1 ККУ ("Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань").

За повідомленнями місцевих пабліків, у буса ТЦК розбито лобове скло, а в одного з військовослужбовців — ніс.

У коментарях одна з користувачок написала, що у жінки зі зламаною рукою воює чоловік, а в інших учасниць конфлікту — чоловіки і сини теж на війні.

