Женщины с палками напали на автомобиль ТЦК: появилась реакция военных (видео)

Возле села Стриховцы Хмельницкого района женщины заблокировали автомобиль, в котором находилась группа оповещения ТЦК и СП. В результате конфликта сотрудник центра комплектования получил травму носа, а одна из местных жительниц – перелом руки.

Местные жительницы набросились на микроавтобус военнослужащих с палками, сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.

В сети появились кадры, на которых около шести женщин пытаются заблокировать транспортное средство. Когда автобус сдает назад, то задевает открытыми дверцами участниц конфликта. Дже женщины падают, а третья подбегает к водителю и громко ругается.

Девушка, которая снимает происходящее, призывает вызвать полицию, потому что у потерпевшей "сломана рука".

В ТЦК рассказали, что инцидент произошел накануне около 18:30 при выезде из села. В микроавтобусе находилась группа оповещения одного из отделов Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а местные жительницы помешали движению.

"Отмечаем, что военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины действовали исключительно в рамках действующего законодательства – вежливо и корректно. Блокировка автомобиля была прекращена работниками Национальной полиции. В настоящее время устанавливаются все причастные лица", – заявили в пресс-службе.

Сотрудники ТЦК напомнили, что подобные действия в отношении военнослужащих, исполняющих служебные обязанности, уголовно наказуемы по ч. 1 ст. 114-1 УКУ ("Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований").

По сообщениям местных пабликов, у буса ТЦК разбито лобовое стекло, а у одного из военнослужащих – нос.

В комментариях одна из пользовательниц написала, что у женщины со сломанной рукой воюет муж, а у других участниц конфликта – мужья и сыновья тоже на войне.

