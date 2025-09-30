Большинство — фейки: в ВСУ рассказали, сколько сообщений о нарушениях ТЦК оказались правдивыми

173 из 192 инцидентов с нарушениями сотрудниками ТЦК и СП, о которых сообщалось в сентябре, оказались ложными.

Это – 90% всей поступившей информации, сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины в Facebook.

"Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была извращена с целью дискредитации институции, срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства", – заявили военные.

По их словам, подтвердилось только 19 случаев, по которым уже начата проверка. Это составляет всего 10% от общего количества.

В результате расследований и проверок четыре сотрудника ТЦК отстранены от работы, пять привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 13 служебных расследований продолжаются. Среди них и те, что имели место в прошлом месяце.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять российской пропаганде, которой враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", – подчеркивается в публикации.

Ранее украинская блогер и волонтер Елена Мандзюк заявила, что срыв мобилизации обусловлен в том числе и распространением российской пропаганды о массовых задержаниях мужчин работниками ТЦК.

Она призвала не распространять информационные вбросы, которые дискредитируют работу ТЦК, добавив, что без деятельности этих центров линия фронта уже могла бы быть гораздо ближе к столице.

