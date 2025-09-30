Більшість — фейки: у ЗСУ розповіли, скільки повідомлень про порушення ТЦК виявилися правдивими

173 зі 192 інцидентів із порушеннями співробітниками ТЦК і СП, про які повідомлялося у вересні, виявилися неправдивими.

Це — 90% усієї інформації, що надійшла, повідомили в Сухопутних військах ЗС України у Facebook.

"Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави", — заявили військові.

За їхніми словами, підтвердилося тільки 19 випадків, за якими вже розпочато перевірку. Це становить лише 10% від загальної кількості.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

У результаті розслідувань і перевірок чотирьох співробітників ТЦК відсторонено від роботи, п'ятьох притягнуто до дисциплінарної відповідальності, ще 13 службових розслідувань тривають. Серед них і ті, що мали місце минулого місяця.

"Ми розуміємо, що тільки відкрита звітність, прозорість і правда можуть протистояти російській пропаганді, якій ворог не шкодує ні грошей, ні зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані", — підкреслюється в публікації.

Раніше українська блогерка і волонтерка Олена Мандзюк заявила, що зрив мобілізації зумовлений, зокрема, й поширенням російської пропаганди про масові затримання чоловіків працівниками ТЦК.

Вона закликала не поширювати інформаційні вкидання, які дискредитують роботу ТЦК, додавши, що без діяльності цих центрів лінія фронту вже могла б бути набагато ближчою до столиці.

Нагадаємо, ТЦК мобілізував єдиного сина, який доглядав за прикутим до ліжка чоловіком.

Володимир Малицький із села Сасів на Львівщині, який доглядав за своїм хворим батьком Йосипом, був мобілізований фактично через реорганізацію органів соцзахисту. У ТЦК уже пояснили цей інцидент, який викликав широкий суспільний резонанс.

Також повідомлялося, що група невідомих напала на ТЦК у Калуші, троє військовозобов'язаних втекли.