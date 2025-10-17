Подрезали на "Гелике": на Тернопольщине украли военнообязанного из авто ТЦК (фото, видео)

В Тернопольской области двое неизвестных на внедорожнике подрезали автомобиль ТЦК и помогли сбежать из него военнообязанному. Один из военнослужащих получил травму ноги.

Нападение на ТЦК произошло на автодороге возле села Плебановка Теребовлянской общины Тернопольского района 17 октября около 11:40. В Тернопольском областном территориальном центре комплектования на социальной поддержки рассказали, что аварийную ситуацию создали двое неизвестных на Mercedes-Benz G-Class.

В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчины на внедорожнике "подрезали" служебный автомобиль ТЦК, напали на работников центра и в ходе конфликта помогли сбежать военнообязанному, которого должны были доставить в учебный центр воинской части. Его пересадили в свое авто и скрылись с места происшествия.

Відео дня

Сообщается, что автомобиль нападавших наехал на одного из сотрудников военкомата, и он получил травму ноги.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в нападении на ТЦК. В главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области рассказали, что к поискам были привлечены все патрульные экипажи, оперативники областного управления уголовного розыска, работники смежных территориальных подразделений полиции и других профильных служб и сотрудники управления Службы безопасности Украины.

Нападавших нашли с помощью камер видеонаблюдения: выяснилось, что они передвигались на двух разных автомобилях. Одного из задержанных, 38-летнего жителя города Бучач, нашли возле села Застиноче. Другого 48-летнего жителя Бучача обнаружили возле Черткова.

За препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины) задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на авто ТЦК на Тернопольщине Фото: Национальная полиция Правоохранители на месте нападения неизвестных на ТЦК на Тернопольщине Фото: Национальная полиция

Напомним, в Хмельницком областном ТЦК и СП 17 октября рассказывали, что возле села Стриховцы Хмельницкого района женщины с палками напали на автомобиль группы оповещения. Один из сотрудников ТЦК получил травму носа, а одна из местных жительниц — перелом руки.

14 октября в Тернопольском областном ТЦК анонсировали изменение подходов к мобилизации и заявили, что мобилизационные мероприятия будут проводиться с участием "боевых подразделений".