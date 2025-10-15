Катували та грабували: на Тернопільщині затримали військових, які силоміць викрадали людей (фото)

У Тернопільській області викрили групу військових, які силоміць викрадали людей, били їх, катували та вимагали гроші й майно. За інформацією поліції області, серед жертв були навіть ті, хто отримав важкі поранення під час війни та проходив реабілітацію.

Як йдеться в публікації поліції Тернопільщини, зловмисники систематично вивозили людей за місто, залякували їх зброєю та примушували віддавати цінні речі. Так, у 27-річного жителя Тернополя відібрали автомобіль KIA, який нападники використовували у власних цілях; транспортний засіб пізніше знайшли у Київській області.

Відомі й інші випадки жорстокого поводження. Одного військового, який лікувався, посадили у мікроавтобус, побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Іншого потерпілого силоміць посадили в мікроавтобус, вивезли за місто, облили легкозаймистою рідиною і змусили бігти перед автомобілем, після чого утримували три дні у нелюдських умовах.

Ще один випадок зафіксовано на Івано-Франківщині: там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали.

"Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції – погрожували фізичною розправою", — йдеться в публікації.

Тернопільські правоохоронці за підтримки спецпідрозділів КОРД та роти поліції особливого призначення провели серію обшуків у Тернопільській, Київській та Харківській областях. Під час операції затримано шістьох осіб, у яких вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші докази.

Відомо, що сімом фігурантам повідомлено про підозру за статтями ККУ: катування, незаконне позбавлення волі, розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом. Наразі поліція продовжує встановлювати інших причетних до цих злочинів.

