Шукали з собаками 2 доби: на Полтавщині знайшли тіла зниклої жінки і її 5-річного сина (фото)

У Полтавській області дві доби шукали зниклу сім'ю — подружжя Гутевичів та їхнього малолітнього сина. 6 жовтня стало відомо, що з води дістали машину, всередині якої виявили мертвими жінку й дитину.

Автомобіль ВАЗ знайшли у водоймі поблизу села Старі Санжари. Всередині знаходились зниклі без ознак життя. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

Пошуки тривали дві доби. До них залучали понад сотню поліціянтів, в тому числі кінологів зі службовими собаками. Також використовувались різні технічні засоби, наприклад квадрокоптери.

"Зниклих жінку і дитину виявили у водоймі в легковому автомобілі. На жаль, вони перебували без ознак життя. Із залученням водолазів тіла померлих дістали з води та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", — передали у відомстві.

Ще тривають пошуки зниклого чоловіка загиблої. Слідчі ведуть розслідування у справі про умисне вбивство.

Раніше, 4 жовтня, у поліції інформували про пошуки трьох осіб: Руслана Гутевича 1987 року народження, Олени Гутевич 1987 року народження і малолітнього Руслана Звонкова 2020 року народження. Зазначалося, що 2 жовтня сім'я на автомобілі ВАЗ 2110 червоного кольору приблизно о 3:00 ночі виїхала з дому в напрямку села Ліщинівка.

Фото машини, на якій сім'я виїхала з дому і яку дістали з водойми Фото: Національна поліція Фото зниклої сім'ї, жінку й дитину знайшли мертвими Фото: Національна поліція

Машину востаннє бачили приблизно о 3:30 в селі Мачухи. Руслана, який залишається зниклим безвісти, описували як чоловіка зростом 165 сентиментів, худорлявої статури, з зеленими очима та чорним волоссям. На правому плечі він має татуювання.

