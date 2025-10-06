Искали с собаками 2 суток: в Полтавской области нашли тела пропавшей женщины и ее 5-летнего сына (фото)
В Полтавской области двое суток искали пропавшую семью — супругов Гутевичей и их малолетнего сына. 6 октября стало известно, что из воды достали машину, внутри которой обнаружили мертвыми женщину и ребенка.
Автомобиль ВАЗ нашли в водоеме вблизи села Старые Санжары. Внутри находились пропавшие без признаков жизни. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области.
Поиски продолжались двое суток. К ним привлекали более сотни полицейских, в том числе кинологов со служебными собаками. Также использовались различные технические средства, например квадрокоптеры.
"Пропавших женщину и ребенка обнаружили в водоеме в легковом автомобиле. К сожалению, они находились без признаков жизни. С привлечением водолазов тела умерших достали из воды и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", — передали в ведомстве.
Еще продолжаются поиски пропавшего мужа погибшей. Следователи ведут расследование по делу об умышленном убийстве.
Ранее, 4 октября, в полиции информировали о поисках трех человек: Руслана Гутевича 1987 года рождения, Елены Гутевич 1987 года рождения и малолетнего Руслана Звонкова 2020 года рождения. Отмечалось, что 2 октября семья на автомобиле ВАЗ 2110 красного цвета примерно в 3:00 ночи выехала из дома в направлении села Лещиновка.
Машину последний раз видели примерно в 3:30 в селе Мачухи. Руслана, который остается пропавшим без вести, описывали как мужчину ростом 165 сантиментов, худощавого телосложения, с зелеными глазами и черными волосами. На правом плече он имеет татуировку.
