Искали с собаками 2 суток: в Полтавской области нашли тела пропавшей женщины и ее 5-летнего сына (фото)

В Полтавской области двое суток искали пропавшую семью — супругов Гутевичей и их малолетнего сына. 6 октября стало известно, что из воды достали машину, внутри которой обнаружили мертвыми женщину и ребенка.

Автомобиль ВАЗ нашли в водоеме вблизи села Старые Санжары. Внутри находились пропавшие без признаков жизни. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области.

Поиски продолжались двое суток. К ним привлекали более сотни полицейских, в том числе кинологов со служебными собаками. Также использовались различные технические средства, например квадрокоптеры.

"Пропавших женщину и ребенка обнаружили в водоеме в легковом автомобиле. К сожалению, они находились без признаков жизни. С привлечением водолазов тела умерших достали из воды и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", — передали в ведомстве.

Еще продолжаются поиски пропавшего мужа погибшей. Следователи ведут расследование по делу об умышленном убийстве.

Ранее, 4 октября, в полиции информировали о поисках трех человек: Руслана Гутевича 1987 года рождения, Елены Гутевич 1987 года рождения и малолетнего Руслана Звонкова 2020 года рождения. Отмечалось, что 2 октября семья на автомобиле ВАЗ 2110 красного цвета примерно в 3:00 ночи выехала из дома в направлении села Лещиновка.

Машину последний раз видели примерно в 3:30 в селе Мачухи. Руслана, который остается пропавшим без вести, описывали как мужчину ростом 165 сантиментов, худощавого телосложения, с зелеными глазами и черными волосами. На правом плече он имеет татуировку.

