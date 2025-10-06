В Киеве будут судить водителя, который хотел "напугать" коллегу и бросил боевую гранату в маршрутку (фото)

Инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе. Один из водителей бросил боевую гранату Ф-1 в сторону другого маршрутного такси, которое выезжало на маршрут. Сейчас ему грозит семь лет за решеткой.

О происшествии сообщил директор компании, занимающейся автоперевозками, отметив, что это произошло около 6 утра перед началом рабочего дня. И чудом обошлось без жертв. В Нацполиции рассказали подробности.

В Киеве произошел взрыв

Заявитель рассказал, что около 6 утра один из сотрудников фирмы бросил взрывное устройство в сторону маршрутного автобуса, который как раз выезжал на маршрут следования, и в результате этого произошел взрыв.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, взрывотехническая служба и работники кинологического центра полиции Киева. Правоохранители задержали виновника происшествия, а также изъяли фрагменты боевой гранаты "Ф-1".

Обломки гранаты, изъятые полицией Фото: Нацполиция

Злоумышленником оказался 59-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений. В Киеве он проживал временно и работал водителем в частной транспортной компании.

Он заявил, что хотел "напугать" коллегу-водителя, с которым у него был долгий конфликт. От взрыва никто не пострадал, но была повреждена маршрутка.

Следователи, под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры объявили нарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — "хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений" и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — "незаконное обращение с боевыми припасами".

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. Санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в начале сентября в Хмельницком во время ссоры пострадал мужчина. В его руках взорвалась граната.

Также раздавался взрыв в августе в Житомире. В результате инцидента погиб мужчина, еще один — получил осколочные ранения.