В Житомире прогремел взрыв без объявления тревоги: погиб человек, что известно (фото)

Вечером 5 августа в Житомире прогремел взрыв, при этом воздушной тревоги в регионе не было объявлено из-за отсутствия угроз в небе. В результате инцидента погиб мужчина, еще один — получил осколочные ранения.

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Взрыв прогремел около 20:00 часов неподалеку от улицы Сурина Гора в Житомире. О подробностях инцидента рассказали на Facebook-странице полиции Житомирской области.

"5 августа около 20:00 вблизи ул. Сурина Гора произошел взрыв. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в области, Житомирского районного управления полиции №1, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники СБУ и прокуратуры", — отметили в ведомстве.

По информации издания "Суспільне Житомир", взрыв прогремел неподалеку от реки Каменка. По прибытии медиков на место одного из пострадавших отнесли в карету скорой помощи.

Виктор Гринев, директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета, рассказал журналистам, что в результате инцидента одного пострадавшего, 31-летнего мужчину, госпитализировали. У него — множественные осколочные ранения.

"Суспільне Житомир"| фото с места взрыва в Житомире

Другого пострадавшего оставили на месте: он погиб. Его тело доставят в морг судебно-медицинской экспертизы.

Местные Telegram-каналы предположили, что, предварительно, в Житомире взрыв произошел из-за подрыва гранаты. Однако официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента, а также вопрос о правовой квалификации дела.

Напомним, 5 августа правоохранители Киева сообщили, что мужчина пустил газ и взорвал квартиру во время задержания, в результате чего получил ранения работник полиции.

Также 4 августа во львовском отеле прогремел взрыв: причиной стала батарея электрического скутера, которую курьер заряжал в своем номере.