Виновник в больнице: названа причина взрыва во львовском отеле

Причиной взрыва во львовской гостинице "Власта" стала батарея электроскутера, которую в своем номере заряжал 25-летний курьер.

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В результате происшествия травмированы шесть человек, из них четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет, а также двое несовершеннолетних – 14-летние братья, сообщили в полиции Львовской области.

Правоохранители получили информацию об инциденте в отеле 4 августа в 12:30. На место происшествия также прибыли сотрудники ГСЧС, которые быстро локализовали, а затем и потушили пожар.

Всех потерпевших доставили в больницу. Среди них был и владелец электроскутера.

Фото: Нацполиция Украины

Эксперты-криминалисты установили, что курьер несколько лет жил в гостиничном номере на девятом этаже. Там же он и заряжал батарею для скутера. В результате пожара мужчина получил ожоги.

Огонь существенно повредил верхние этажи отеля Фото: Нацполиция Украины

Следователи изучают все обстоятельства происшествия Фото: Нацполиция Украины

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее Фокус писал, что после взрыва в отеле огонь охватил несколько верхних этажей.

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