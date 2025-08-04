Во Львове вспыхнул отель "Власта": есть пострадавшие, один человек получил сильные ожоги

В гостинице "Власта" во Львове 4 августа возник масштабный пожар, площадь которого составила около 300 м². Госпитализированы шесть человек, среди них — двое детей. Один человек получил сильные ожоги, предварительно в его номере произошел взрыв.

Related video

По информации Львовского городского совета, возгорание произошло в здании, где на тот момент находились люди. Все жители и сотрудники отеля были эвакуированы. Пострадавших доставили в Первое медицинское объединение Львова. Их состояние врачи оценивают как стабильное, большинство получили легкие травмы.

Фото: Львівська міська рада

Причины пожара устанавливают, на месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативная группа и все необходимые службы. Отметим, что пожар практически ликвидировали.

Пожар в гостинице "Власта" во Львове — что известно

Ранее в соцсетях появились сообщения о пожаре в гостинице "Власта", вспыхнувшем 4 августа. Очевидцы писали, что пламя охватило верхние этажи, а густой дым валил из окон. Часть постояльцев самостоятельно выбиралась из здания, другие выходили на балконы, ожидая помощи. Многих забрали кареты "скорой".

В Telegram-каналах сообщалось, что перед возгоранием в отеле мог произойти взрыв. На место происшествия сразу прибыли спасатели, которые начали эвакуацию и тушение пожара.

В ГСЧС подтвердили, что сигнал о возгорании поступил в 12:23. Огонь возник на девятом этаже здания на улице Клепаровской, 30. Спасателям удалось эвакуировать 15 человек, продолжаются работы по окончательной ликвидации пожара. Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, 15 июля в городе Радехов на Львовщине произошел масштабный пожар в здании местного супермаркета. По словам очевидцев, возгорание началось после удара молнии в солнечные панели — загорелась крыша, а впоследствии огонь распространился внутрь торгового зала.